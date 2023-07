V Nemčiji aretirali sedem ljudi, ki naj bi načrtovali teroristični napad

Na zahodu Nemčije so aretirali sedem ljudi, ki so osumljeni ustanovitve islamistične teroristične celice in načrtovanja napadov v slogu teroristične skupine Islamska država, je danes sporočilo nemško zvezno tožilstvo. Še dve osebi sta bili v okviru preiskave aretirani na Nizozemskem.

Moški, ki so jih aretirali v zvezni deželi Severno Porenje - Vestfalija, so v Nemčijo prišli iz Tadžikistana, Kirgizistana in Turkmenistana kmalu po začetku vojne v Ukrajini. V Nemčiji naj bi ustanovili teroristično celico, njihov cilj pa je bil po navedbah tožilstva »izvesti odmevne napade v slogu Islamske države«.

Osumljenci naj bi že določili morebitne tarče v Nemčiji, si ogledali predvidena prizorišča kaznivih dejanj in si poskušali priskrbeti orožje, vendar konkretnih načrtov za izvedbo napadov še niso pripravili. Moške bodo predvidoma v četrtek ali petek privedli pred sodišče v Karlsruheju.

Na Nizozemskem so medtem organi pregona aretirali moža in ženo, ki sta obtožena pomoči pri pripravi terorističnih napadov. Mož je prav tako osumljen članstva v omenjeni teroristični celici v Nemčiji.