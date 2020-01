V Nemčiji darovanje organov še naprej ne bo avtomatizem

Darovalcev imajo bistveno premalo

AFP V Nemčiji se bodo darovalci še naprej morali za življenja strinjati z darovanjem organov po smrti, biti vpisani v register in imeti izkaznico darovalca (na posnetku). FOTO: Tobias Schwarz /AFP

V šestih evropskih državah že avtomatizem

Poslanci nemškega parlamenta so danes zavrnili vladni predlog sprememb sistema darovanja organov in tkiv v državi, poroča Der Spiegel. Parlament je razpravljal o predlogu ministra za zdravje, po katerem naj bi vsi brez vprašanja postali potencialni darovalci organov in tkiv, kdor pa to ne bi hotel biti, bi moral to izrecno izraziti.Nemško ministrstvo za zdravje je s predlogom poskušalo doseči, da bi v državi lahko dobili več darovalcev in potrebnih organov, kot jih je na voljo zdaj. Zdaj, ko se mora vsak darovalec še v času svojega življenja sam odločiti in se registrirati kot darovalec, da mu lahko potem v primeru smrti odvzamejo kakšen organ za presaditev, ima Nemčija bistveno premalo darovalcev in organov. Oktobra lani jih je bilo registriranih le 955, na presaditev organov pa je čakalo skoraj 10.000 bolnikov. V Nemčiji zaradi pomanjkanja organov na leto umre okrog tisoč takšnih bolnikov, ki ne dočakajo presaditve.Tako, kot so hoteli neuspešno to urediti zdaj v Nemčiji, imajo zakonodajo o darovanju organov že urejeno v Španiji, Franciji, Belgiji, Avstriji, na Češkem in na Poljskem.V Sloveniji se morajo potencialni darovalci za življenja evidentirati, vendar jih je pri nas takšnih, ki so pripravljeni po smrti darovati organe, bistveno več kot v Nemčiji. Oktobra lani jih je bilo v evidenci skoraj 9500. Je pa pri nas mogoče presaditi organe umrlega tudi, če se s tem po njegovi smrti strinjajo njegovi svojci – podobno, kot imajo to urejeno na Norveškem in Švedskem.