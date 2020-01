V Nemčiji decembra prvič po šestih letih porast števila brezposelnih

Prvič po združitvi pod 2,3 milijona brezposelnih

Povpraševanje po novih delavcih v Nemčiji upada že od marca 2018. Slika je simbolična. FOTO: Jože Pojbič/Delo

Po podatkih nemške Zvezne agencije za delo se je v decembru 2019 prvič po šestih letih zgodilo, da je bilo število brezposelnih v tem mesecu višje kot v decembru leto poprej, poroča danes nemški Die Welt. Decembra 2019 je bilo namreč v Nemčiji za 18.000 več brezposelnih ljudi kot decembra 2018. To kaže na začetek ohlajanja nemškega gospodarstva, čeprav številke še vedno niso alarmantne.Decembrski podatek je sicer statistični hladen tuš na vzpodbudne podatke iz novembra 2019, ko je agencija za delo objavila, da je skupno število brezposelnih v Nemčiji v letnem povprečju prvič v tridesetih letih po združitvi obeh Nemčij padlo pod 2,3 milijona. Trenutno je v Nemčiji skupno 2,227 milijona brezposelnih, še vedno pa to pomeni le solidno 4,9 odstotno stopnjo brezposelnosti v državi.Zato Nemci še ne bijejo plati zvona. »Trg dela je tudi ob koncu leta ostal stabilen, zaznati pa je mogoče sledi upadanja konjunkture,« je o tem za Welt dejal predsednik upravnega odbora agencije za deloO upadanju konjunkture v Nemčiji pa priča tudi indeks delovnih mest, ki ga izračunava in spremlja agencija za delo in ki nepretrgoma upada že od marca 2018. To pomeni, da od takrat upada povpraševanje po novih delavcih.