V Nemčiji lani 1700 napadov na begunce in njihova bivališča

Nemške oblasti so v lanskem letu obravnavale 1700 napadov na begunce in na njihova bivališča, kar je nekoliko manj kot leto poprej in bistveno manj kot leta 2016, ko je bilo takšnih napadov 3500. Zvezni kriminalistični urad ocenjuje, da je večina teh napadov motivirana s skrajno desničarskim prepričanjem storilcev, poroča danes nemški Spiegel.



V lansko statistiko nemška policija šteje različna kazniva dejanja od verbalnih napadov in žalitev pa do uničevanja premoženja beguncev, samih fizičnih napadov nanje in napadov na njihova domovanja. Neposrednih napadov je bilo 1620, v teh je bilo 229 ljudi telesno poškodovanih, med njimi so bili tudi otroci. 128 je bilo napadov na bivališča beguncev in azilantov, od tega naj bi po trditvah nemške zvezne vlade kar 118 napadov izvedli skrajni desničarji. Leto poprej je bilo napadov na begunce skoraj dva tisoč, od tega je bilo 173 napadov na njihova bivališča. Leta 2016 pa je bilo od 3500 obravnavanih napadov na begunce kar tisoč napadov na njihova bivališča.

Storilci uporabili tudi razstrelivo, ogenj in orožje

Pri napadih v letu 2019 so po podatkih zveznega ministrstva za notranje zadeve storilci v 260 primerih uporabili razstrelivo, podtaknili požare ali uporabili orožje, kar je pripeljalo do več hudih telesnih poškodb napadenih. Žal pa so v letošnjem letu v rasistično motiviranem napadu v Hanau padle tudi smrtne žrtve.



Podatki o številu napadov v lanskem letu še niso popolni, saj policijske uprave nekaterih območij svojih poročil še niso oddala, tako da bodo številke morda še kaj višje, piše Spiegel.