V Nemčiji množični protest proti ustanovitvi nove mladinske organizacije AfD

V nemškem mestu Giessen se je danes več tisoč ljudi udeležilo protesta proti ustanovitvi nove mladinske organizacije skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo (AfD). Protestniki so blokirali dostop do prizorišča srečanja, zaradi česar so v stranki morali zamakniti njegov začetek, poročajo tuje tiskovne agencije.

Na protestu se je po navedbah organizatorjev zbralo okoli 15.000 ljudi, nemška zveza sindikatov (DGB) navaja število 20.000. Številni med njimi so blokirali poti do prizorišča srečanja.

Policija je protestnike pozvala, naj se umaknejo. Ker tega niso storili, je začela potiskati množico in trgati transparente, uporabila je tudi vodne topove in solzivec. Približno deset lažje poškodovanih je pomoč poiskalo v bolnišnici, poroča nemški Welt am Sonntag.

Srečanje podmladka AfD bi se moralo začeti ob 10. uri, a so ga zaradi protestov zamaknili, je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil tiskovni predstavnik stranke Michael Pfalzgraf.

Udeleženci srečanja bodo na njem predvidoma izbrali vodstvo nove mladinske organizacije ter določili njena pravila, ime in logotip.

Nova mladinska organizacija se bo verjetno imenovala Generation Deutschland (Generacija Nemčija) ali Youth Germania. Za njenega prvega vodjo naj bi izbrali 28-letnega poslanca AfD iz vzhodne Nemčije Jean-Pascala Hohma, ki ima dolgoletne povezave s skrajno desnimi skupinami, navaja AFP.

Organizacija bo nadomestila Junge Alternative. FOTO: Kirill Kudryavtsev/Afp

Organizacija bo nadomestila Junge Alternative (JA), ki jo nemške obveščevalne službe uvrščajo med ekstremistične skupine. JA je bila pogosto vpletena v škandale, AfD jo je letos razpustila, da bi preprečila njeno morebitno prepoved.

Nemška notranja obveščevalna agencija BfV je sicer letos tudi samo AfD razglasila za ekstremistično organizacijo. Oznako je nato do razsodbe sodišča v Kölnu, na katerega se je pritožila AfD, začasno umaknila.

Stranka je na februarskih predčasnih parlamentarnih volitvah zasedla drugo mesto in je odtlej v nekaterih javnomnenjskih anketah že prehitela krščanske demokrate (CDU) kanclerja Friedricha Merza.