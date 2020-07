V Nemčiji nad umikom razočarani

Frankfurt – Že v nekaj tednih naj bi se 11.900 ameriških vojakov skupaj z opremo umaknilo iz Nemčije v ZDA in druge evropske države. V Nemčiji je napoved večinsko naletela na negativne odzive, zdi pa se, da v državi še vedno računajo na to, da do umika le ne bo prišlo. Zdaj upe polagajo v ameriške poslance, ki bi lahko odtegnili financiranje premestitve vojakov.Ena bolj prizadetih bo lokacija v Stuttgartu, od koder bodo ZDA umaknile tudi vrhovno poveljstvo za Evropo in Afriko. Evropsko poveljstvo bodo prestavili v Belgijo, za afriško pa lokacijo še izbirajo. Stuttgartski župan Fritz Kuhn je izjemno razočaran. Dejal je, da ...