V Nemčiji najvišji dvig minimalne plače od njene uvedbe

Nemška vlada je danes uradno podprla predlog za zvišanje zakonsko določene minimalne plače, kar predstavlja največji dvig od njene uvedbe pred desetletjem. Minimalna urna postavka se bo s sedanjih 12,82 evra postopoma zvišala na 14,60 evra.

Ukrep naj bi koristil približno šestim milijonom zaposlenih v največjem evropskem gospodarstvu.

Zvišanje bo potekalo v dveh korakih. V začetku prihodnjega leta se bo minimalna urna postavka najprej dvignila na 13,90 evra, nato pa bo v začetku leta 2027 dosegla končno višino 14,60 evra.

»Milijoni zaposlenih bodo za svoje delo prejeli opazno več, podjetja pa imajo možnost naraščajoče stroške odgovorno prerazporediti na dve leti,« je ob potrditvi dejala nemška ministrica za delo Bärbel Bas. Kot je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA še poudarila ministrica, je zvišanje pomemben korak k večji pravičnosti in priznanju tistih, ki skrbijo za delovanje države.

Dvostopenjsko zvišanje minimalne plače je že junija priporočila posebna komisija za minimalno plačo. To telo, ki ga sestavljajo ekonomisti, voditelji sindikatov in predstavniki delodajalcev, je Nemčija ustanovila ob uvedbi zakonsko določene minimalne plače leta 2015 in je odgovorno za redno predlaganje prilagoditev njene višine.