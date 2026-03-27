V Nemčiji o zvišanju DDV, nižji obdavčitvi plač in še čem

Vlada kanclerja Friedricha Merza želi še pred poletjem sprejeti vrsto reform, s katerimi želijo davčno razbremeniti delo in rešiti finančne težave javnega zdravstva. Prav tako si želijo v vladi spodbuditi dodatno delo - spomnimo, kancler Merz je Nemce okrcal, da delajo premalo .-, kar naj bi dosegli z manjšo obdavčitvijo nadurnega dela in odpravo skupne obdavčitve zakoncev. Slednje bo bržčas najtežji oreh, saj konzervativni CDU in CSU temu nasprotujeta. Se pa vladi z ukrepi mudi, saj je z njenim delom nezadovoljnih kar četrtina vseh volivcev.