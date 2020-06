V Nemčiji preiskave in obtožbe zaradi spletnega sovražnega govora

Policija pred hišo Walterja Lübckeja. Ernst je Lübckeja ponoči ustrelil v glavo na terasi te hiše. FOTO: Ralph Orlowski/Reuters

Hujskačem je treba postaviti meje

V torek je minilo leto dni od umora predsednika vladnega prezidija okrožja v Kasslu Walterja Lübckeja . S strelom v glavo iz neposredne bližine ga je umoril skrajni desničar, ki bo ta mesec sedel na zatožno klop. Ker se je pred začetkom sojenja na spletu znova okrepil val desničarskega sovražnega govora v zvezi z Lübkejevim umorom, je nemška zvezna oblast sprožila obsežno preiskavo in bodo ukrepali proti štiridesetim posameznikom, ki so bili pri širjenju sovraštva na spletu vse od umora naprej, pa tudi že pred njim, najbolj dejavni, poroča nemški Die Welt.Preiskava je zajela posameznike v kar dvanajstih nemških zveznih deželah, policija pa je akcijo izvedla pod vodstvom zveznega državnega tožilstva in s pomočjo oddelka za boj proti kibernetskemu kriminalu. Na podlagi podatkov in zavarovanih spletnih objav, ki jih je policija zaznavala in zbirala že vse od Lübckejevega umora junija lani, so zdaj pri določenih osumljencih opravili še hišne preiskave in zasegli računalniško opremo. V skladu z nemško zakonodajo so štirideset ljudi osumili predvsem treh kaznivih dejanj: javnega pozivanja h kaznivim dejanjem, odobravanja kaznivih dejanj (v tem primeru predvsem odobravanje umora Walterja Lübckeja) in sramotenja spomina na pokojnega. Osumljenci so svoje sovraštvo izlivali prek različnih družbenih omrežij na spletu.»Tistim, ki na spletu hujskajo in podžigajo sovraštvo, je treba postaviti jasne meje,« je o akciji dejal notranji minister dežele Hessen. »Pravna država je s to akcijo dala znak stop duhovnim požigalcem in hujskačem.« V deželi Hessen so na začetku leta odprli spletno mesto hessengegenhetze.de (hessenprotihujskaštvu.de), na katero lahko uporabniki spleta prijavljajo sovražni govor. Doslej so na ta naslov dobili 1350 prijav, za 350 od njih se je izkazalo, da gre res za nezakonit sovražni govor, ki ga bodo sodno preganjali, poroča Der Spiegel.Zvezna pravosodna ministricapa je pri tem dejala, da »zaničevanja polne grožnje in blatenje ljudi po spletu ustvarjajo nevarno ozračje sovraštva. Zato mora biti jasno: kdor grozi ljudem, mora za to ustrezno kazensko odgovarjati.«Umorjeni Lübcke je bil militantni desnici trn v peti od begunskega vala leta 2015, ko se je jasno postavil v bran beguncem in je zagovarjal njihovo pravico do prihoda in azila. Vse od takrat je bil na spletu deležen številnih šikaniranj, žalitev in groženj.