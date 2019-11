V Nemčiji primanjkuje že 124.000 strokovnjakov za informacijsko tehnologijo

Na nekatere razpise sploh ni prijav

Privabiti strokovnjake iz tujine

Na drugem koncu sveta, v Indiji, IT-strokovnjaki ne morejo dobiti zaposlitve, kot Pankaj Kumbakarn na posnetku, ki je brezposeln že leto dni. Bo Nemčija privabila tudi njega? FOTO: Danish Siddiqui/Reuters

In kako je pri nas?

Nemško gospodarstvo in tamkajšnje gospodarsko združenje za informacijsko in telekomunikacijsko dejavnost Bitkom zaradi pomanjkanja strokovnjakov za informacijsko tehnologijo že bijeta plat zvona. Letos je namreč število razpisanih, a nezasedenih delovnih mest IT-strokovnjakov prvič preseglo številko 100.000 in se je za zdaj ustavilo pri 124.000, piše nemški Die Welt.Toda glede na sorazmerno majhno število diplomantov nemških visokih šol s področja IT se pristojni bojijo, da bo brez ustreznega uvoza strokovnjakov iz tujine število praznih delovnih mest s tega področja kmalu doseglo pol milijona.Po anketi združenja Bitkom še ni najhujše to, da se na razpise podjetij, ki iščejo programerje in druge IT-strokovnjake, prijavlja vedno manj kandidatov, ampak je rastoča težava to, da nekatera podjetja na razpis sploh ne dobijo prijav. V letošnjem letu se je to zgodilo že več kot dvanajstim odstotkom podjetij, ki iščejo takšne strokovnjake. Tudi zato so tisti, ki imajo ustrezno izobrazbo in izkušnje in si iščejo delo, vedno bolj pogumni pri zahtevah glede plačila. Kar 72 odstotkov podjetnikov, ki so sodelovali v anketi Bitkoma, se namreč pritožuje, da imajo kandidati glede plačila previsoka pričakovanja.Toda takšne visoke finančne zahteve si nemški IT-strokovnjaki v tem trenutku očitno lahko privoščijo, saj je povpraševanje po njih tako veliko, da lahko izbirajo, kam bodo šli delat. Povprečna letna bruto plača v IT-dejavnosti je zato v Nemčiji skoraj 62.000 evrov, nekateri pa lahko na leto zaslužijo tudi 80.000 evrov in več.Združenje Bitkom si bo zato po besedah njegovega predsednikaprizadevalo za boljšo opremljenost in kadrovsko okrepitev nemških visokih šol za IT, kar naj bi bolj motiviralo študente in zmanjšalo ogromen osip. Za študij računalništva in informacijskih tehnologij bi radi spodbudili tudi več deklet, saj je zdaj to področje še vedno predvsem moška dejavnost, ne bo pa šlo brez tega, da bi pridobili tudi strokovnjake iz tujine, za katere bi morala Nemčija ustvariti privlačno in gostoljubno okolje, pravi Berg.Po podatkih zavoda za zaposlovanje tudi pri nas narašča povpraševanje po strokovnjakih s področja informacijske in komunikacijske tehnologije. Konec lanskega leta je bilo namreč na zavodu prijavljenih okrog sto prostih delovnih mest s tega področja, oktobra letos že več kot 140. Realne potrebe so gotovo večje, saj delodajalci svojih potreb niso dolžni objavljati na zavodu za zaposlovanje. Na spletnem portalu MojeDelo je na primer tačas več kot 180 prostih delovnih mest za računalničarje ali programerje.