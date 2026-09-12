V Nemčiji protesti proti skrajno desni AfD

V Nemčiji so danes v več mestih, med drugim v Berlinu, Hamburgu in Münchnu, potekali protesti proti skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo (AfD), ki je v nedeljo prepričljivo zmagala na volitvah v zvezni deželi Saški-Anhalt. Protestov se je po navedbah organizatorjev udeležilo okoli 150.000 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na protestih proti AfD se je danes na ulice v približno 20 mestih po vsej Nemčiji zbralo na desettisoče ljudi, ki so nosili transparente s slogani »Prepovejte AfD zdaj« in »Demokracija ne potrebuje alternativ«. Proteste je organizirala pobuda Pruef, ki se zavzema za prepoved te skrajno desne stranke. AfD je medtem danes v prestolnici pripravila protiprotest, ki se ga je udeležila tudi Kristin Brinker, vodilna kandidatka stranke na deželnih volitvah v Berlinu, ki bodo potekale prihodnjo nedeljo.

Stranka Alternativa za Nemčijo (AfD) je na deželnih volitvah v Saški-Anhaltu osvojila skoraj 44 odstotkov glasov in si prizadeva oblikovati prvo skrajno desno deželno vlado v Nemčiji po drugi svetovni vojni.