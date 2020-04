V Nemčiji prvič več kot pol porabe električne energije iz obnovljivih virov

REUTERS Pictures V Nemčiji veliko vlagajo tudi v sončne elektrarne. FOTO: Alex Grimm/Reuters

Lani 44, letos že 52 odstotkov

Po podatkih nemškega zveznega združenja energetskega in vodnega gospodarstva (BDEW) je bilo prvo letošnje trimesečje v Nemčiji zgodovinsko: prvič so namreč več kot polovico – 52 odstotkov – bruto domače porabe električne energije proizvedli iz obnovljivih virov. K temu so po poročanju nemškega Spiegla pripomogli vetrni rekordi v februarju in veliko sončnih dni v marcu, vendar je tudi sicer Nemčija resno vzela svoje cilje in postopoma opušča termoelektrarne ter veliko vlaga v proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov.Od letošnjega januarja do konca marca so v Nemčiji s pomočjo obnovljivih virov proizvedli 77 milijard kilovatnih ur električne energije, od tega so največ, 43 milijard kilovatnih ur prispevale vetrnice na kopnem, 11 milijard so jih proizvedli z biomaso, devet z vetrnicami na morju, sedem s sončnimi celicami in pet milijard kilovatnih ur z vodnimi elektrarnami, dve milijardi pa z izkoriščanjem geotermalne energije in drugih obnovljivih virov.V istem obdobju lani je delež porabljene električne energije iz obnovljivih virov v Nemčiji znašal dobrih 44 odstotkov, v vsem letu v celotni EU pa 34,6 odstotka. Toda v Nemčiji trenutno rast proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov ovirajo zapleti z gradnjo vetrnic. Zaradi nasprotovanja prebivalcev je namreč njihovo postavljanje v neposredni bližini naselij zelo omejeno in oteženo.Toda vodilna v uvajanju obnovljivih virov energije v EU je Švedska, ki je več kot polovico bruto končne porabe energije pokrila s temi viri že v letu 2012, ko je tudi presegla svoj cilj za leto 2030. Leta 2017 je iz obnovljivih virov pokrila že 54 odstotkov bruto domače porabe električne energije, zdaj pa je ta delež že okrog 70-odstoten. Švedi pri tem največ stavijo na vetrnice in hidroelektrarne. Zastavili so si nov cilj, da bodo do leta 2040 vso svojo porabo energije pokrivali iz obnovljivih virov, do leta 2045 pa da bi postali povsem COnevtralna država.