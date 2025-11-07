  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    V Nemčiji se je vnela razprava o prepovedi prostitucije: »Smo bordel Evrope«

    Predsednica nemškega parlamenta je Nemčijo označila za »bordel Evrope« in skupaj z ministrico za zdravje pozvala k prepovedi kupovanja spolnih storitev.
    Nemčija je prostitucijo legalizirala že leta 2002. Organizacije za pravice žensk trdijo, da legalizacija ni odpravila prisile ali nasilja. FOTO: Axel Schmidt/AFP
    Galerija
    Nemčija je prostitucijo legalizirala že leta 2002. Organizacije za pravice žensk trdijo, da legalizacija ni odpravila prisile ali nasilja. FOTO: Axel Schmidt/AFP
    Ž. U.
    7. 11. 2025 | 12:20
    7. 11. 2025 | 12:54
    7:13
    A+A-

    V Nemčiji se je znova vnela razprava o ureditvi prostitucije, potem ko je predsednica nemškega parlamenta (bundestaga) Julia Klöckner (CDU) ta teden državo brez olepšav označila za »bordel Evrope« (Puff Europas). Njenim pozivom k prepovedi kupovanja spolnih storitev se je pridružila tudi zvezna ministrica za zdravje Nina Warken (CDU).

    »Če govorimo o pravicah žensk, hkrati pa trdimo, da je prostitucija poklic kot vsak drug, to ni le smešno, temveč je zaničljivo do žensk,« je dejala Klöcknerjeva v Berlinu. »Za ta 'poklic' tudi ni šolskih praks,« je dodala.

    Njena kolegica iz vrst krščanskih demokratov, ministrica za zdravje Nina Warken, je njene besede podprla in dejala, da »Nemčija ne more ostati bordel Evrope«.

    Predsednica nemškega parlamenta (bundestaga) Julia Klöckner (CDU) je državo označila za »bordel Evrope«. FOTO: Nadja Wohlleben/Reuters
    Predsednica nemškega parlamenta (bundestaga) Julia Klöckner (CDU) je državo označila za »bordel Evrope«. FOTO: Nadja Wohlleben/Reuters

    Obe političarki pozivata k radikalnemu zasuku: opustitvi liberalnega modela in sprejetju tako imenovanega nordijskega modela.

    Ta model, ki ga že uporabljajo Švedska, Norveška, Francija in Irska, kriminalizira kupovanje spolnih storitev. Stranke oziroma »stranke« so kazensko odgovorne, medtem ko so spolne delavke dekriminalizirane.

    Kot je poudarila Warknova, bi morala Nemčija uvesti »kazensko prepoved kupovanja spolnih storitev za stranke«, hkrati pa razširiti programe pomoči za tiste, ki želijo izstopiti iz prostitucije.

    Neuspeh liberalnega zakona

    Debata se osredotoča na neuspeh nemške zakonodaje. Nemčija je prostitucijo legalizirala že leta 2002 z namenom, da bi spolno delo prenehalo biti »nemoralno« in bi postalo običajna storitev.

    Petnajst let kasneje, leta 2017, je bil sprejet še Zakon o zaščiti prostitutk, ki naj bi z uvedbo obvezne registracije spolnih delavcev in uradnih dovoljenj za bordele povečal varnost v industriji.

    Ministrica za zdravje Nina Warken je dejala, da »Nemčija ne more ostati bordel Evrope«. FOTO: Lisi Niesner/Reuters
    Ministrica za zdravje Nina Warken je dejala, da »Nemčija ne more ostati bordel Evrope«. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

    A številke kažejo drugačno sliko. Po podatkih Zveznega statističnega urada, ki jih navaja Der Spiegel, je bilo konec leta 2024 uradno registriranih le okoli 32.300 spolnih delavcev.

    Dejanska številka naj bi bila bistveno višja; ocene se gibljejo tudi nad 250.000, pri čemer večino predstavljajo ženske.

    Statistika razkriva tudi izrazito mednarodno razsežnost. Samo 17 odstotkov uradno registriranih spolnih delavcev ima nemško državljanstvo. Po poročanju Spiegla jih največ prihaja iz Romunije (36 odstotkov) in Bolgarije (11 odstotkov).

    Dr. Julia Wege, profesorica z univerze Ravensburg-Weingarten, ki raziskuje prostitucijo, je za Euractiv pozdravila razpravo in poudarila, da je nemški liberalni pristop spodletel, ker »nikoli ni bil zasnovan kot politika za pravice žensk«.

    Konec leta 2024 je bilo v Nemčiji uradno registriranih le okoli 32.300 spolnih delavcev. Dejanska številka naj bi bila bistveno višja; ocene se gibljejo nad 250.000.FOTO: Wolfgang Rattay/Reuters
    Konec leta 2024 je bilo v Nemčiji uradno registriranih le okoli 32.300 spolnih delavcev. Dejanska številka naj bi bila bistveno višja; ocene se gibljejo nad 250.000.FOTO: Wolfgang Rattay/Reuters

    »Zakon iz leta 2002 je dal veliko preveč svobode upravljavcem [bordelov] in zvodnikom, država pa se je preveč umaknila,« je dejala.

    Opozorila je, da je že vladna evalvacija leta 2004 pokazala, da ženske migrantke nimajo zaščite in da so potrebne močnejše policijske podpore, a se ni zgodilo nič.

    Industrija, vredna milijarde

    Oznaka »bordel Evrope« sicer ni nova. Kot spominja Der Spiegel, je že leta 2013 britanski The Guardian poročal o »razcvetu« spolnega turizma v nemških mestih po legalizaciji.

    Profesorica Wegejeva pri tem opozarja na močno ekonomsko razsežnost: »Lobi je ogromen, vpletene so milijarde. Tudi država profitira z davčnimi prihodki.«

    Kritiki svarijo, da prepoved kupovanja spolnosti industrije ne odpravi, temveč jo le potisne v podzemlje. FOTO: Ina Fassbender/AFP
    Kritiki svarijo, da prepoved kupovanja spolnosti industrije ne odpravi, temveč jo le potisne v podzemlje. FOTO: Ina Fassbender/AFP

    Nemška osrednja lokacija in prosto gibanje v EU sta po njenih besedah omogočila hitro širitev trga, saj so operaterji prepoznali ogromen potencial za zaslužek.

    Organizacije za pravice žensk in preživele žrtve trdijo, da legalizacija ni odpravila prisile, nasilja ali vpliva mrež organiziranega kriminala.

    Nemčija po poročanju portala Euractiv še naprej beleži visoko stopnjo trgovine z ljudmi za spolno izkoriščanje, pri čemer je več kot 90 odstotkov žrtev žensk.

    Večina žensk v prostituciji ni prostovoljno

    Zagovorniki prepovedi kupovanja trdijo, da je meja med prostovoljno in prisilno prostitucijo pogosto nejasna. Der Spiegel navaja ocene strokovnjakov, da je med 60 in 90 odstotkov žensk v prostituciji neprostovoljno, bodisi zaradi revščine bodisi zaradi neposredne prisile.

    Nemčija še naprej beleži visoko stopnjo trgovine z ljudmi za spolno izkoriščanje. FOTO: Wolfgang Rattay/Reuters
    Nemčija še naprej beleži visoko stopnjo trgovine z ljudmi za spolno izkoriščanje. FOTO: Wolfgang Rattay/Reuters

    Profesorica Wegejeva za Euractiv pojasnjuje, da gre pri večini za ženske migrantke, ki so izkoriščane, travmatizirane in ekonomsko odvisne. »Ne pridejo k nam, ker bi bila prostitucija odličen poklic,« poudarja.

    image_alt
    Ko tehnologija vstopi v spalnico: prihodnost spolnosti in robotike

    »Pridejo, ker jim primanjkuje priložnosti in se soočajo z globoko neenakostjo tam, od koder prihajajo.« Zaradi jezikovnih ovir in stigme si te ženske pogosto ne upajo na policijo ali v svetovalnice.

    Poskusi regulacije po njenem mnenju niso zmanjšali nasilja. »Za moškega je obisk prostitutke potrošniška dobrina, ki sodi k njegovemu življenjskemu slogu. V resnici pa se dogajajo huda kazniva dejanja,« je dejala, pri čemer je mislila na nasilje s strani strank in izkoriščanje s strani zvodnikov.

    Nordijski model: Rešitev ali nova težava?

    Čeprav je Evropski parlament septembra 2023 države članice pozval, naj razmislijo o uvedbi nordijskega modela, mnenja o njem ostajajo deljena.

    Na eni strani evalvacija na Švedskem, kjer so model uvedli že leta 1999, kaže, da se je število žensk v ulični prostituciji enajst let po uvedbi prepolovilo, kar kaže na odvračilni učinek.

    Der Spiegel navaja ocene strokovnjakov, da je med 60 in 90 odstotkov žensk v prostituciji neprostovoljno. FOTO: Michael Hanschke/Reuters
    Der Spiegel navaja ocene strokovnjakov, da je med 60 in 90 odstotkov žensk v prostituciji neprostovoljno. FOTO: Michael Hanschke/Reuters

    Na drugi strani pa kritiki, kot je Zveza za legalno spolno delo, svarijo, da prepoved kupovanja spolnosti industrije ne odpravi, temveč jo le potisne v podzemlje. S tem delo postane bolj nevarno in težje nadzorovano. Tudi Združenje nemških pravnic nasprotuje prepovedi, češ da ponuja »navidezno preproste rešitve« za kompleksen problem.

    Raziskava iz Francije, kjer model prav tako velja, je leta 2019 pokazala, da so spolne delavke po prepovedi še bolj stigmatizirane, programi za izstop pa so dosegli le majhen delež žensk.

    image_alt
    Slovenija je v boju za pravice žensk prevzela pozitivne socialistične vzorce

    Politične volje za spremembo v Nemčiji za zdaj ni. Kot poroča Der Spiegel, si je Zveza CDU/CSU za prepoved prizadevala že v preteklosti, a ji tega ni uspelo vpisati v koalicijsko pogodbo s socialdemokrati (SPD). Tudi sedanja koalicija ostaja glede tega vprašanja razdeljena.

    Več iz teme

    Nemčijaprostitucijatrgovina z ljudmiprepovedzloraba prostituciječlovekove pravice

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

