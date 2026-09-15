V Nemčiji se obeta taktično glasovanje proti AfD

Velika zmaga skrajno desne Alternatove za Nemčijo (AfD) v Saški-Anhaltu bo, kot vse kaže, vplivala tudi na volitve v Berlinu in Mecklenburgu-Predpomorjanskem, ki bodo potekale to nedeljo. Volivci se vse bolj nagibajo taktičnemu glasovanju proti AfD, kar bi lahko dodatne glasove prineslo strankam, ki jim kaže najbolje. Na to stavi tudi aktualna premierka Mecklenburg-Predpomorjanskega Manuela Schwesig iz vrst SPD, ki je predvolilno kampanjo okrepila s sloganom Ženska proti modrim in ankete kažejo, da je ubrala pravo pot.