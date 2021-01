V Nemčiji v zaprtih prostorih obvezne medicinske maske

V nadaljevanju preberite:

Nemčija je protikorona ukrepe, ki zajemajo zaprtje nenujnih trgovin in storitev ter šol, podaljšala še za dva tedna do 14. februarja. Po novem pa bodo morali prebivalci na javnem prevozu in v trgovinah nositi medicinske maske. O vseh ostalih ukrepih pa se kanclerka Angela Merkel in predsedniki dežel usklajujejo že od zgodnjega popoldneva.