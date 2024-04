V Nemčiji znova ujeli ruska agenta

V nadaljevanju preberite:

V Nemčiji so znova prijeli dva vohuna, ki sta zbirala informacije za ruske obveščevalne službe. Tokrat so bili tarča ameriši vojaški objekti v Nemčiji in pomoč Ukrajini. Osumljenca sta med drugim načrtovala sabotaže transportnih poti, da bi tako otežila dobavo pomoči Ukrajini.