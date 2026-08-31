V Nepalu iščejo morebitne preživele tudi v jaških hidroelektrarn

V Nepalu krepijo prizadevanja za osvoboditev več sto ljudi, ki bi po sredinih katastrofalnih poplavah utegnili biti ujeti v predorih hidroelektrarn s Trishuli 3A na čelu. Reševalne ekipe, ki jim pomagajo s strokovnjaki iz Kitajske in Indije, so poskušale vzpostaviti stik z morebitnimi preživelimi, vendar doslej niso prejele nobenega odgovora iz notranjosti tunelov, poroča britanski BBC, ki se sklicuje na nepalske uradne vire.

Po uradnih podatkih so poplave v Nepalu zahtevale najmanj 794 življenj, več kot 2500 ljudi pa je še vedno pogrešanih. V Tibetu je bilo 16 smrtnih žrtev, 546 ljudi pa je pogrešanih, poročajo kitajski državni mediji; tudi tam se reševalci trudijo najti preživele, poroča BBC.

Med pogrešanimi na nepalski strani je okoli 900 delavcev hidroelektrarn. Reševalne ekipe so se v nedeljo pozno zvečer začele spuščati v predore elektrarne Trishuli 3A, da bi našle morebitne preživele, ki bi lahko bili ujeti v notranjosti nekaj dni po uničujočih poplavah.

V predorih elektrarne v Rasuwi so našli več preživelih. FOTO: nepalska vlada/Reuters

Skozi močno utrjeno zunanjost tunela v hidroelektrarni Trishuli 3A so izvrtali približno 60 centimetrov široko luknjo, po kateri so se spustile reševalne ekipe, da bi ugotovile, kje v več kilometrov dolgih predorih bi se lahko skrivali delavci. »Reševalci so se skozi odprtino z vrvmi spustili v globino in klicali morebitne ujete delavce, a doslej niso naleteli na noben odziv,« so v nedeljo sporočili iz urada predsednika nepalske vlade.

Videoposnetki so prikazovali reševalce, ki se spuščajo v temno jamo. »Priprave so dosegle zadnjo fazo za pošiljanje reševalcev v predor, opremljenih s kisikom, medicinsko opremo, komunikacijsko opremo in kamerami,« je sporočilo ministrstvo za energijo, vodne vire in namakanje. »Ekipa se trudi doseči domnevni delovni prostor približno 180 metrov znotraj predora od vhoda, kjer bo ocenila dejanske razmere, določila možno lokacijo ujetih posameznikov in čim natančneje ocenila varnostne pogoje.«

Reševalci so izkopali dostope do predorov v elektrarni Trishuli 3A. FOTO: nepalska vojska /Reuters

Že prej so reševalci v tunel načrpali zrak in vanj spustili hrano. Na lokaciji elektrarne Trishuli 3A je skupno 90 reševalcev, vključno s pripadniki nepalske vojske in policijo, pomagali pa jim bodo tudi reševalni psi in druge iskalno-reševalne ekipe, so povedali predstavniki nepalske vlade.

Pri čiščenju in preiskovanju drugih hidroelektrarn, ki so raztresene vzdolž reke Trishuli, ki se vije skozi več nepalskih okrožij, sodelujejo tudi tuje reševalne ekipe. Indijska ekipa s helikopterjem pregleduje območja elektrarn Chilime in Langtang, kitajska ekipa pa je že preiskala predor hidroelektrarne Zgornji Trishuli 1, je sporočilo ministrstvo.

Reševalci so iz predorov ene od elektrarn v Rasuwi rešili več ljudi, iskanje se nadaljuje. FOTO: nepalska vlada/Reuters

Nepalska vojska je doslej rešila 254 ljudi iz Zgornjega Trishulija 1 in 18 iz hidroelektrarne Langtang Khola, na rešitev pa še vedno čaka na stotine delavcev več drugih hidroelektrarn. Ministrstvo za energijo, vodne vire in namakanje je sporočilo, da je bilo do petka iz okolice več hidroelektrarn evakuirali 350 ljudi, vključno z delavci hidroelektrarne in lokalnimi prebivalci, poroča Kathmandu Post, ki opozarja, da je dostop do več elektrarn na reki Trishuli mogoč le s helikopterjem, saj je voda odnesla mostove.