V Nepalu po uničujočih poplavah najmanj 162 mrtvih, stotine ljudi pogrešanih

Reševalci na območju ob meji med Nepalom in Tibetom nadaljujejo iskanje pogrešanih po eni najhujših naravnih nesreč v zadnjih letih. V katastrofalnih hudourniških poplavah in plazovih je bilo v Nepalu po zadnjih podatkih policije ubitih najmanj 162 ljudi, še več sto jih pogrešajo. Nekatere ocene govorijo o več kot tisoč pogrešanih. Na kitajski strani so umrli najmanj trije ljudje, 558 pa jih je pogrešanih.

Razmere reševalcem otežujejo močno deževje, odročna gorska lega in podrta infrastruktura. Na tibetanski strani je blatni plaz ponekod debel približno meter in pol ter se razteza 2,5 kilometra od mejnega prehoda. Zaradi ozkih gorskih cest je težko na prizadeta območja pripeljati mehanizacijo. Kitajske oblasti pričakujejo nadaljevanje dežja tudi v prihodnjih dneh.

Med pogrešanimi 300 tujcev

Po podatkih nepalskih oblasti iščejo več kot 300 tujcev, med njimi 142 Indijcev, 47 Američanov, 34 Avstralcev, 33 Britancev in 24 Kanadčanov. Na območju so bili številni romarji in pohodniki, ki so potovali proti svetemu območju Kailaša in jezeru Manasarovar v Tibetu.

Ena od turističnih skupin, ki je ob nesreči izgubila stik, šteje 47 ljudi, med njimi je 15 Avstralcev, deset Kanadčanov, devet Nepalcev, osem Američanov, dva Singapurca in dva Britanca. Skupina je bila na romanju proti gori Kailaš.

Sprva so oblasti domnevale, da je katastrofalni poplavni val sprožil potres. Ameriški geološki zavod USGS je po dodatni analizi seizmoloških podatkov in satelitskih posnetkov ugotovil, da potresa ni bilo. Dogodek je povzročil zlom oziroma zrušitev ledenika, ki je sprožila tok kamenja in naplavin ter nato katastrofalne poplave nižje po dolini.

Nepalska vojska je na območja, ki so jih prizadele poplave, napotila 2000 pripadnikov. Doslej so rešili 97 ljudi. FOTO:Reuters

Znanstveniki še vedno poskušajo rekonstruirati natančno zaporedje dogodkov. V Himalaji zaradi podnebnih sprememb ledeniki hitreje izgubljajo maso, vendar je po njihovih opozorilih za zdaj prezgodaj trditi, kakšno vlogo je segrevanje ozračja imelo pri tej konkretni nesreči, poroča BBC.

Možne so tudi nove poplave

Strokovnjaki opozarjajo, da bi naplavine, ki jih je poplavni val odnesel v rečne struge, lahko začasno zajezile reko Trishuli. Če bi nastal naravni jez in nato popustil, bi območje lahko prizadel nov poplavni val.

Blatni plaz na tibetanski strani je ponekod globok 1,5 metra in se razteza 2,5 kilometra od mejnega prehoda. FOTO: Afp

Nepalska vojska je na prizadeta območja napotila okoli 2000 pripadnikov, ki sodelujejo pri kopenskem in zračnem iskanju. Doslej so rešili 97 ljudi, med njimi tri delavce, ki so bili ujeti v predoru hidroelektrarne Trishuli A.

Na območje prihaja tudi mednarodna pomoč. ZDA so Nepalu namenile 500.000 dolarjev za nujno pomoč, medtem ko so pomoč in zaloge ponudile oziroma poslale tudi Kitajska, Indija, Evropska unija in Združeni narodi.3