V Nepalu že najmanj 475 mrtvih, reševalce skrbi nov poplavni val

Po tem, ko so območje med Nepalom in kitajskim Tibetom v sredo prizadele uničujoče poplave in zemeljski plaz, se število smrtnih žrtev veča. BBC poroča o najmanj 469 mrtvih, ob tem pa so v strahu pred novimi poplavami. Reševalce skrbi predvsem možnost, da bi jezero z naraščajočo gladino ob meji med Kitajsko in Nepalom prestopilo bregove. Gre za najhujšo nesrečo v Nepalu po potresu leta 2015.

David Fisher, vodja delegacije Rdečega križa v Nepalu, je za BBC News povedal, da so opozorila pred novo poplavo ljudi spravila v stanje velike napetosti. »Ljudje so seveda še vedno v šoku zaradi te strašne katastrofe,« je dejal. Policijske zapore preprečujejo dostop do nekaterih najhuje prizadetih območij ob rečnih strugah, saj obstajajo opozorila pred nadaljnjimi poplavami.

Številni pogrešajo svoje bližnje in čakajo na informacije. FOTO: Prabin Ranabhat/AFP

Na vprašanje, kako nevarnost vpliva na načrtovanje pomoči, je Fisher povedal, da ekipe Rdečega križa trenutno dostavljajo pomoč »tovornjak za tovornjakom« in da iz njihovega skladišča v Katmanduju še niso pripeljali večjega dela zalog. »Najbolj nas skrbi nevarnost za življenja ljudi, ki so še vedno na poti morebitnega prihodnjega poplavnega vala,« je dodal.

Zrušenje dela ledenika Ameriški geološki zavod USGS je sporočil, da je poplave ob meji med Nepalom in Tibetom sprožil »zrušenje ledenika«, kar pomeni, da je ledenik oziroma njegov del razpadel oziroma se porušil. Po prvih poročilih so oblasti domnevale, da je bil vzrok potres. Vzrok zrušitve ledenika še ni ugotovljen, vendar znanstveniki že opozarjajo, da se himalajski ledeniki zaradi naraščajočih temperatur in podnebnih sprememb talijo vse hitreje. Daniel Shugar, geolog z Univerze v Calgaryju v Kanadi, je bil med prvimi znanstveniki, ki so menili, da bi lahko sredine hudourniške poplave povzročila ledeniška dejavnost. Sprva je veljalo prepričanje, da je poplavo povzročil zemeljski plaz, ki ga je sprožil potres. Vendar je ameriški geološki zavod USGS pozneje potrdil, da potresa ni bilo in da je seizmični dogodek v resnici povzročilo rušenje ledenika. Shugar je za BBC povedal, da se je v zadnjem desetletju zgodilo več takšnih dogodkov kot prej, kar je po njegovem mnenju zelo verjetno posledica podnebnih sprememb. Pojasnil je, da tanjšanje ledenikov zaradi segrevanja zmanjšuje oporo, ki jo ledeniki nudijo stenam dolin nad njimi, kar posledično povečuje možnost zemeljskih plazov.

Reševalne akcije se nadaljujejo

Pogrešajo še okoli 900 ljudi, navaja BBC. Več kot 48 ur po katastrofalni nesreči, ko je hudourniška poplava izbrisala cele vasi, reševalci še vedno iščejo pogrešane, med katerimi je veliko tujcev oziroma turistov. Za njihove družine je čakanje na novice izjemno mučno. V Tibetu so umrli trije ljudje, več kot 550 pa jih pogrešajo. Ni jasno, ali se podatki z nepalske in tibetanske strani deloma prekrivajo.

Helikopterji še vedno preletavajo gore, iščejo preživele in dostavljajo pomoč. FOTO: Prabin Ranabhat/AFP

Nepalska vojska je poslala dva helikopterja, da bi iskala ljudi, ki jih pogrešajo v predoru hidroelektrarne v Trishuliju. Ni jasno, koliko ljudi pogrešajo na tem območju, vsak od helikopterjev pa lahko prevaža do 25 ljudi, navaja vojska.

Kot navaja BBC, je med pogrešanimi več sto Indijcev, številni so v Nepal odpotovali na romanje. Njihove družine so zaskrbljene in obupano čakajo na novice, na družbenih omrežjih pa objavljajo videoposnetke s prošnjami za informacije o svojih bližnjih.

Med tistimi, ki čakajo na novice, sta tudi sestri Ashna in Shreya Ahuja. Njuna starša sta iz Teksasa odpotovala na romanje na goro Kailash, po poplavah pa sta pogrešana. »Zelo ju imamo radi in samo želimo si, da bi se vrnila domov,« sta povedali za BBC.

Nepalski Nacionalni urad za zmanjševanje tveganja nesreč in upravljanje nesreč navaja, da je bilo v poplavah poškodovanih 80 mostov in 40 kilometrov asfaltiranih cest. FOTO AFP

Ceste v Trishuliju prekriva blato, nekatera vozila pa so napol zakopana, slikovito opisuje BBC. Helikopterji še vedno preletavajo gore, iščejo preživele in dostavljajo pomoč.

Rešili so že več sto ljudi, med njimi večino od približno 450 ljudi, ki so ostali ujeti v predoru v Trishuliju. Reševalne akcije se nadaljujejo, takšni trenutki pa dajejo upanje družinam, ki čakajo na novice o svojih bližnjih.

Hude gospodarske posledice

Poleg tragičnih človeških posledic je uničujoča poplava zadala nov udarec tudi novi nepalski vladi in njenim prizadevanjem za izboljšanje finančnega položaja države.

Poleg tragičnih človeških posledic je uničujoča poplava zadala nov udarec tudi novi nepalski vladi in njenim prizadevanjem za izboljšanje finančnega položaja države. FOTO: Navesh Chitrakar/Reuters

Ko je Balendra Shah marca letos postal predsednik vlade, je podedoval vrsto težav, med drugim šibko gospodarstvo, ki je močno odvisno od tuje pomoči, nakazil Nepalcev, ki delajo v tujini, ter uvoza iz precej večjih sosednjih držav Kitajske in Indije.

Nepalski Nacionalni urad za zmanjševanje tveganja nesreč in upravljanje nesreč navaja, da je bilo v poplavah poškodovanih 80 mostov in 40 kilometrov asfaltiranih cest.

Prizadeto območje leži ob meji s Kitajsko, zato so številne od teh cest in mostov ključne za prevoz blaga med Nepalom in njegovim drugim največjim trgovinskim partnerjem, piše BBC. Oblasti tako ne čaka le obsežna obnova ključne infrastrukture, temveč tudi spopadanje z motnjami v pretoku blaga, pomembnega za gospodarstvo države.

FOTO: Navesh Chitrakar/Reuters

Nesreča je hkrati opozorilo tudi za Indijo. Nepalske himalajske reke napajajo več velikih rečnih sistemov, ki tečejo proti gosto poseljenim območjem Biharja in vzhodnega Uttar Pradesha. Bihar je že sicer najbolj poplavno ogrožena indijska zvezna država, nevarnost pa povečujejo tudi velike količine sedimenta, ki jih s seboj prinesejo poplave in lahko dvignejo rečne struge ter dodatno obremenijo nasipe.