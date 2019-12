FOTO:V nesreči letala z 98 ljudmi na krovu vsaj 14 mrtvih

FOTO: Pavel Mikheyev/Reuters

Iz Kazahstana poročajo o nesreči letala družbe Bek Air, v kateri je po dosedanjih podatkih življenje izgubilo vsaj 14 ljudi. Na njegovem krovu je bilo 93 potnikov, ob teh še pet članov posadke, do tragedije pa je prišlo kmalu po vzletu.Letalo je bilo namenjeno v kazahstansko prestolnico Nursultan. Vsaj 60 preživelih, a ranjenih ljudi so po poročanju BBC odpeljali v bolnišnico. Mednarodni tisk sicer trenutno navaja tudi drugačne številke. Po poročanju AFP naj bi bilo 17 ljudi v kritičnem stanju. Vzrok nesreče še ni znan, novinar Reutersa je poročal o meglenih razmerah na letališču.Letalo tipa Fokker 100 je izgubilo višino kmalu po vzletu in ob 7.22 po lokalnem času trčilo v dvonadstropno zgradbo, ki se je delno zrušila, a ob tem k sreči ni prišlo do eksplozije ali požara. Na kazahstanskem notranjem ministrstvu so potrdili, da je med žrtvami nesreče šest otrok. Več jih je tudi med ranjenimi.Predsednik državeje napovedal preiskavo nesreče in ostre kazni za krivce, na industrijskem ministrstvu so napovedali, da bodo letala tipa Fokker 100 prizemljili. Že marca je namreč letalo tega tipa, prav tako družbe Bek Air, moralo zasilno pristati. Tedaj na letališču v Nursultanu, na krovu je bilo 116 potnikov.