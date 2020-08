V nesreči potniškega letala najmanj 18 mrtvih

FOTO: Stringer/Reuters

V nesreči letala indijske letalske družbe Air India Express z okoli 190 ljudmi na krovu, ki se je med pristajanjem na letališču v kraju Kozhikode na jugu Indije v petek prelomilo na dva dela, je po uradnih podatkih umrlo najmanj 18 ljudi. Več kot sto je poškodovanih, med njimi 156 huje.Reševalno akcijo so končali, poškodovani pa so v bolnišnicah, poroča britanski BBC na svoji spletni strani.Boeing 737, ki je prispel iz Dubaja, je med monsunskim deževjem zdrsnil s konca pristajalne steze, ki je bila mokra, in se na letališču prelomil na dva dela, so sporočile pristojne oblasti. Na letalu so bili Indijci, ki so jih vračali v domovino, potem ko so ostali ujeti v zalivskih državah med pandemijo novega koronavirusa.Na krovu je bilo 184 potnikov, vključno z desetimi otroki, šest članov posadke in dva pilota, ki sta v nesreči umrla.Minister za civilno letalstvo Hardeep Singh Puri je tvitnil, da je letalo med dežjem zdrsnilo in nato padlo v jarek, preden se je prepolovilo. Preiskava poteka.Indijski premier Narendra Modi je izrazil sožalje svojcem umrlih, poškodovanim pa je zaželel hitro okrevanje. Mediji so poročali, da so ljudi z letala lahko rešili, ker letalo ni zajel ogenj.V Indiji je sicer trenutno vrhunec monsunskega obdobja. Zaradi obilnih padavin se v državi soočajo s poplavami in zemeljskimi plazovi.Zadnja večja nesreča se je v tej državi zgodila leta 2010, ko je letalo boeing 737-800 družbe Air India Express prav tako zdrsnilo s steze in zgorelo v plamenih. Umrlo je 158 ljudi, osem pa jih je preživelo.