V nesreči s slonom umrl zimbabvejski poslanec in pesnik

V Zimbabveju je v zgodnjih urah v prometni nesreči tragično preminil opozicijski poslanec Desire Moyo, poroča STA. Nesreča se je zgodila na neosvetljeni cesti med prestolnico Harare in mestom Bulawayo, ko je vozilo, v katerem so bili Moyo in štirje drugi poslanci, trčilo v slona. Medtem ko so preostali potniki preživeli in bili poškodovani prepeljani v bolnišnico, je Moyo umrl na kraju dogodka.

Desire Moyo, ki je bil star 45 let, je bil nekdanji učitelj, uveljavljen pesnik in kulturni delavec, znan tudi pod umetniškim imenom Moyoxide. Umrl je le dan pred svojim 46. rojsnim dnem, poroča britanski BBC.

Po poročanju lokalnih medijev so se poslanci vračali iz parlamenta v Harareju, ko so na cesti naleteli na slona ter ga z avtomobilom zadeli v zadnji del telesa. Po trku je žival napadla vozilo in ga povsem uničila, je povedal Discent Bajila, član Moyeve stranke, Državljanske koalicije za spremembe.

Nesreča se je zgodila v bližini zasebnega rezervata divjih živali, kjer domujejo številni sloni. Kot poroča nemška tiskovna agencija DPA, se sloni v sušni sezoni, ki traja od aprila do oktobra, pogosto selijo čez širna območja v iskanju hrane in vode, kar povečuje tveganje za trčenja na neosvetljenih podeželskih cestah.

Tragična nesreča je pretresla zimbabvejsko javnost, zlasti umetniško in politično skupnost, kjer je bil Moyo znan kot glasen zagovornik družbenih sprememb ter predan borec za pravice umetnikov in zapostavljenih, piše Heraldonline.co.zw.

Sloni se v sušni sezoni pogostokrat selijo v iskanju hrane in vode. FOTO: Profimedia

Umetniški vodja Dicksens Sipho Mathe, ki Moyoxidu pripisuje zasluge za svojo umetniško pot, je dejal, da bodo njegove lekcije živele večno. »Njegova strast do ustvarjanja je bila nalezljiva, njegovo vodenje pa ni oblikovalo le mojih veščin, temveč tudi moj značaj. Desire je bil prijatelj, ki je verjel vame, ko sam nisem. Navdihnil me je, da presežem svoje meje. Njegove lekcije so segale daleč onkraj odra – naučil me je življenja, poguma in pristnosti. Njegov vpliv je večen,« je dejal Mathe.

Umetniška scena žaluje

Svojo žalost je izrazila tudi pevka Novuyo Seagirl. »Nisem dobro. Res potrebujem objem, ker še nikoli nisem čutila takšne bolečine. Še sem predelovala smrt Babongileja Sikhonja, pa mi je Moyoxide znova strl srce,« je dejala.

Po celotni umetniški sceni je čutiti enotno mnenje – Moyoxide ni bil le pesnik, bil je graditelj sanj in glas tistih, ki ga niso imeli. Skozi svoje vodstvo v organizacijah Victory Siyanqoba Trust in Eziko Theatre Laboratory je mentoriral nešteto ustvarjalcev.

Tudi mesto Bulawayo se je pridružilo narodu v žalovanju za Moyoxidom.

»Moyoxide, kot smo ga ljubkovalno klicali, bo ostal v spominu kot ikoničen voditelj, izjemen pesnik in ustvarjalec, ki se je neomajno zavzemal za umetnost v mestu Bulawayo in širše. Na mesto je vplival pozitivno s svojo vlogo voditelja, poslanca volilne enote Nkulumane, predvsem pa kot pesnik, ki se je boril proti krivicam in si prizadeval za razvoj mesta in države,« piše v izjavi mestnega tajnika Bulawaya Christopherja Dubeja.