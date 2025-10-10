  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    V nesreči s slonom umrl zimbabvejski poslanec in pesnik

    V prometni nesreči s slonom je tragično umrl zimbabvejski poslanec in priznani pesnik Desire Moyo.
    Nesreča se je zgodila v bližini zasebnega rezervata divjih živali. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Nesreča se je zgodila v bližini zasebnega rezervata divjih živali. FOTO: Jože Suhadolnik
    Iz. R.
    10. 10. 2025 | 14:27
    10. 10. 2025 | 14:39
    3:50
    A+A-

    V Zimbabveju je v zgodnjih urah v prometni nesreči tragično preminil opozicijski poslanec Desire Moyo, poroča STA. Nesreča se je zgodila na neosvetljeni cesti med prestolnico Harare in mestom Bulawayo, ko je vozilo, v katerem so bili Moyo in štirje drugi poslanci, trčilo v slona. Medtem ko so preostali potniki preživeli in bili poškodovani prepeljani v bolnišnico, je Moyo umrl na kraju dogodka.

    Desire Moyo, ki je bil star 45 let, je bil nekdanji učitelj, uveljavljen pesnik in kulturni delavec, znan tudi pod umetniškim imenom Moyoxide. Umrl je le dan pred svojim 46. rojsnim dnem, poroča britanski BBC

    Po poročanju lokalnih medijev so se poslanci vračali iz parlamenta v Harareju, ko so na cesti naleteli na slona ter ga z avtomobilom zadeli v zadnji del telesa. Po trku je žival napadla vozilo in ga povsem uničila, je povedal Discent Bajila, član Moyeve stranke, Državljanske koalicije za spremembe. 

    Nesreča se je zgodila v bližini zasebnega rezervata divjih živali, kjer domujejo številni sloni. Kot poroča nemška tiskovna agencija DPA, se sloni v sušni sezoni, ki traja od aprila do oktobra, pogosto selijo čez širna območja v iskanju hrane in vode, kar povečuje tveganje za trčenja na neosvetljenih podeželskih cestah.

    Tragična nesreča je pretresla zimbabvejsko javnost, zlasti umetniško in politično skupnost, kjer je bil Moyo znan kot glasen zagovornik družbenih sprememb ter predan borec za pravice umetnikov in zapostavljenih, piše Heraldonline.co.zw.

    Sloni se v sušni sezoni pogostokrat selijo v iskanju hrane in vode. FOTO: Profimedia
    Sloni se v sušni sezoni pogostokrat selijo v iskanju hrane in vode. FOTO: Profimedia

    Umetniški vodja Dicksens Sipho Mathe, ki Moyoxidu pripisuje zasluge za svojo umetniško pot, je dejal, da bodo njegove lekcije živele večno. »Njegova strast do ustvarjanja je bila nalezljiva, njegovo vodenje pa ni oblikovalo le mojih veščin, temveč tudi moj značaj. Desire je bil prijatelj, ki je verjel vame, ko sam nisem. Navdihnil me je, da presežem svoje meje. Njegove lekcije so segale daleč onkraj odra – naučil me je življenja, poguma in pristnosti. Njegov vpliv je večen,« je dejal Mathe.

    Umetniška scena žaluje

    Svojo žalost je izrazila tudi pevka Novuyo Seagirl. »Nisem dobro. Res potrebujem objem, ker še nikoli nisem čutila takšne bolečine. Še sem predelovala smrt Babongileja Sikhonja, pa mi je Moyoxide znova strl srce,« je dejala.

    Po celotni umetniški sceni je čutiti enotno mnenje – Moyoxide ni bil le pesnik, bil je graditelj sanj in glas tistih, ki ga niso imeli. Skozi svoje vodstvo v organizacijah Victory Siyanqoba Trust in Eziko Theatre Laboratory je mentoriral nešteto ustvarjalcev.

    Tudi mesto Bulawayo se je pridružilo narodu v žalovanju za Moyoxidom. 

    »Moyoxide, kot smo ga ljubkovalno klicali, bo ostal v spominu kot ikoničen voditelj, izjemen pesnik in ustvarjalec, ki se je neomajno zavzemal za umetnost v mestu Bulawayo in širše. Na mesto je vplival pozitivno s svojo vlogo voditelja, poslanca volilne enote Nkulumane, predvsem pa kot pesnik, ki se je boril proti krivicam in si prizadeval za razvoj mesta in države,« piše v izjavi mestnega tajnika Bulawaya Christopherja Dubeja.

    prometna nesrečaZimbabveslonsmrtne žrtve

    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Kosilo iz enega pekača, ki si ga boste zaželeli vsak dan

    Aromatične grške kroglice (soutzoukakia) v paradižnikovi omaki, ki združujejo toplino domače kuhinje in okus Sredozemlja.
    Mateja Delakorda 10. 10. 2025 | 15:36
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    PU Nova Gorica

    Osumljenec za spolni napad pobegnil skozi okno sodišča

    Osumljeni je po zaslišanju odprl okno, skočil iz drugega nadstropja sodne zgradbe ter pobegnil.
    10. 10. 2025 | 15:33
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nobelova nagrada

    V Beli hiši razočarani: Nobelov odbor politiko postavlja pred mir

    Predstavnik Bele hiše Steven Cheung je zapisal, da lahko le Trump premika gore zgolj z močjo volje.
    10. 10. 2025 | 15:24
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Petra Vlhova se končno vrača na smuči, na tekmah je še ne bo

    Po hudi poškodbi, ki jo je s smučišč oddaljila za 20 mesecev, se Slovakinja končno vrača na bele strmine.
    10. 10. 2025 | 15:21
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Ultramaraton

    Nataša Robnik pri 50 letih tretja na Špartatlonu v Grčiji

    Najboljša slovenska ultramaratonka je za rekordno hiter tek od Aten do Šparte (246 km) spremenila način prehranjevanja.
    Rok Tamše 10. 10. 2025 | 15:15
    Preberite več
