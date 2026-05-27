V nesreči v tovarni kemikalij ena smrtna žrtev, devet ljudi še pogrešajo

V tovarni papirja in embalaže v ameriški zvezni državi Washington je včeraj počil velik rezervoar s kemikalijami, zaradi česar je umrl najmanj en človek, devet ljudi še pogrešajo, devet pa je poškodovanih, poroča ameriška televizijska mreža CNN.

V tovarni Nippon Dynawave Packaging Company v Longviewu je počil rezervoar s sulfitno lužino, močno alkalno raztopino, ki vsebuje natrijev hidroksid in natrijev sulfid in se uporablja v procesu izdelave papirja, so v skupni izjavi za javnost sporočili podjetje in gasilci.

Kot je povzela STA, je pri tem po najnovejših podatkih umrl najmanj en človek, devet ljudi še pogrešajo, devet pa je poškodovanih. Med poškodovanimi je po navedbah gasilcev osem zaposlenih v tovarni in en gasilec. Incident, kot zagotavljajo, ne predstavlja nevarnosti za okoliške prebivalce. So jim pa svetovali, naj se izogibajo območju.

Predstavniki podjetja so navedli, da je bilo v rezervoarju 3,4 milijona litrov kemikalije, po incidentu je je v njem ostalo še okoli 340.000 litrov.