V nesreči z motorjem umrl irski prejemnik oskarja Glen Hansard

V prometni nesreči z motorjem je danes v Dublinu umrl irski glasbenik, pevec in igralec Glen Hansard. Star je bil 56 let. Novico je potrdila njegova menedžerska agencija, irska policija pa je sporočila, da je moški umrl po trčenju z motorjem na zahodu Dublina. Nesreča se je zgodila malo pred 4.30 zjutraj.

Hansard je mednarodni preboj dosegel leta 2008, ko je za pesem Falling Slowly iz filma Once prejel oskarja za najboljšo izvirno pesem. V nizkoproračunskem filmu je zaigral skupaj s češko glasbenico Markéto Irglovo, s katero sta nastopala tudi kot duet The Swell Season. Film je pozneje doživel uspešno broadwaysko priredbo in osvojil osem nagrad tony.

Glasbeno pot je začel kot ulični glasbenik na ulicah rodnega Dublina. Leta 1990 je ustanovil rockovsko skupino The Frames, pozneje pa je izdal tudi več samostojnih albumov. Kot igralec je prvič nastopil že leta 1991 v filmu The Commitments režiserja Alana Parkerja.

Hansard je bil znan tudi po dobrodelnem delu. Leta 2010 je v Dublinu začel tradicionalni božični dobrodelni ulični koncert za pomoč brezdomcem, ki je z leti prerasel v eno najbolj prepoznavnih glasbeno-humanitarnih prireditev na Irskem.

Ob njegovi smrti so se mu poklonili številni glasbeniki in irski premier Micheál Martin, ki je Hansarda označil za izjemnega glasbenika in igralca ter pomembnega ustvarjalca irske kulturne krajine.