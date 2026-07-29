  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    V nesreči z motorjem umrl irski prejemnik oskarja Glen Hansard

    Pevec je mednarodni preboj dosegel leta 2008, ko je za pesem Falling Slowly prejel oskarja za najboljšo izvirno pesem.
    Irski glasbenik, pevec in igralec Glen Hansard.  FOTO: Gary Hershorn/Reuters
    Galerija
    Irski glasbenik, pevec in igralec Glen Hansard.  FOTO: Gary Hershorn/Reuters
    R. I.
    29. 7. 2026 | 16:44
    29. 7. 2026 | 16:52
    2:03
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    V prometni nesreči z motorjem je danes v Dublinu umrl irski glasbenik, pevec in igralec Glen Hansard. Star je bil 56 let. Novico je potrdila njegova menedžerska agencija, irska policija pa je sporočila, da je moški umrl po trčenju z motorjem na zahodu Dublina. Nesreča se je zgodila malo pred 4.30 zjutraj.

    Hansard je mednarodni preboj dosegel leta 2008, ko je za pesem Falling Slowly iz filma Once prejel oskarja za najboljšo izvirno pesem. V nizkoproračunskem filmu je zaigral skupaj s češko glasbenico Markéto Irglovo, s katero sta nastopala tudi kot duet The Swell Season. Film je pozneje doživel uspešno broadwaysko priredbo in osvojil osem nagrad tony.

    image_alt
    25-letnik pod vplivom alkohola in drog zapeljal čez rdečo luč, umrl 80-letnik

    Glasbeno pot je začel kot ulični glasbenik na ulicah rodnega Dublina. Leta 1990 je ustanovil rockovsko skupino The Frames, pozneje pa je izdal tudi več samostojnih albumov. Kot igralec je prvič nastopil že leta 1991 v filmu The Commitments režiserja Alana Parkerja.

    Hansard je bil znan tudi po dobrodelnem delu. Leta 2010 je v Dublinu začel tradicionalni božični dobrodelni ulični koncert za pomoč brezdomcem, ki je z leti prerasel v eno najbolj prepoznavnih glasbeno-humanitarnih prireditev na Irskem.

    Ob njegovi smrti so se mu poklonili številni glasbeniki in irski premier Micheál Martin, ki je Hansarda označil za izjemnega glasbenika in igralca ter pomembnega ustvarjalca irske kulturne krajine.

    Magazin  |  Svet so ljudje
    KOLUMNA

    Dr. Vesna V. Godina: Tako me je neznanec v Kiku postavil na družbeno lestvico

    »Rekel mi je, da si ni mislil, da mi gre tako slabo, da moram kupovati v Kiku,« piše dr. Vesna V. Godina v novi kolumni za Onoplus.
    Vesna V. Godina 28. 7. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Absentizem

    Tudi za bolniško zaradi nege nov režim

    Na več odsotnosti zaradi nege vplivata tudi visoka zaposlenost in kasnejše upokojevanje.
    Barbara Hočevar 28. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Nesreča v gorah

    70-letnik želel pod Triglavom fotografirati okolico, pri tem pa zdrsnil in umrl

    Po podatkih Gorske reševalne zveze Slovenije so reševalci letos posredovali na 405 intervencijah. V slovenskih gorah je umrlo 13 ljudi.
    28. 7. 2026 | 06:03
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Sodba

    Hčerini prijateljici je grozil, da jo bodo pretepli

    Aleš Kovačič je bil že večkrat zaprt, tudi zaradi izsiljevanja. Sodnica je sprejela njegovo priznanje krivde.
    Tanja Jakše Gazvoda 28. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Zgodbe  |  Inovacijsko okolje avstrijske Koroške
    Vredno branja

    Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

    Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
    Promo Delo 29. 7. 2026 | 09:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

    Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
    Promo Delo 24. 7. 2026 | 09:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hitra kosila in večerje s sredozemskim pridihom

    Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
    27. 7. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vredno branja

    Ne zamudite kolesarskega praznika s Tadejem Pogačarjem

    Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
    27. 7. 2026 | 09:26
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje na delovnem mestu

    Pri zdravju se vlaganje v preventivo trikratno povrne

    Promocija zdravja na delovnem mestu za posameznika pomeni boljše počutje in večje zadovoljstvo pri delu, za delodajalce pa zdrave kadre in manj odsotnosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje na delovnem mestu

    Regijski projekti promocije zdravja na delovnem mestu

    Predstavljamo projekt GZS Varnoška in projekte ZDS Duško na delu, Obvladovanje psihološkega stresa za manj absentizma ter Odporni na tehnostres.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 7. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Dolgoživost

    Dobrodošli v prihodnosti medicine dolgoživosti

    Staranje ni enoten, neizbežen proces, temveč preplet bioloških mehanizmov, na katere lahko vplivamo.
    Lucija Mulej 28. 7. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Absentizem

    Tudi za bolniško zaradi nege nov režim

    Na več odsotnosti zaradi nege vplivata tudi visoka zaposlenost in kasnejše upokojevanje.
    Barbara Hočevar 28. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    glasbafilmIrskasmrtkoncertglasbenikslovoikonaoskarjinesrečakultura

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Video
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Ta šlamastika škoduje predvsem državi, saj izpade neresno

    Delova komentatorja sta tokrat razpravljala o dogajanju na diplomatskem parketu.
    29. 7. 2026 | 18:07
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kdo bo koga?

    Uefa prejela rok, pogleda ni spremenila, predloga pa še ni zavrnila

    Evropska nogometna zveza svojih stališč o prodaji deleža komercialnih pravic za svetovno prvesntvo ni spremenila, čeprav so ji ponudili dodaten prihodek.
    29. 7. 2026 | 18:02
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Arhitekt je staršema na Azorih zasnoval hišo, ki spominja na novo ruševino

    Na azorskem otoku São Miguel stoji hiša iz vidnega betona, ki za zadržano zunanjostjo skriva topel lesen interier in pogled na Atlantik.
    Aleksandra Zorko 29. 7. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Mladi lev v zagrebškem živalskem vrtu ubil levinjo

    Po navedbah oskrbnikov sta se dobro razumela in do napada ni bilo nobenih opozorilnih znakov.
    29. 7. 2026 | 17:33
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    OpenAI razkril: modeli so samostojno vdirali v še štiri javne storitve

    Pri OpenAI so zagotovili, da bodo še naprej neposredno obveščali upravljavce teh storitev.
    29. 7. 2026 | 17:06
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Arhitekt je staršema na Azorih zasnoval hišo, ki spominja na novo ruševino

    Na azorskem otoku São Miguel stoji hiša iz vidnega betona, ki za zadržano zunanjostjo skriva topel lesen interier in pogled na Atlantik.
    Aleksandra Zorko 29. 7. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Mladi lev v zagrebškem živalskem vrtu ubil levinjo

    Po navedbah oskrbnikov sta se dobro razumela in do napada ni bilo nobenih opozorilnih znakov.
    29. 7. 2026 | 17:33
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    OpenAI razkril: modeli so samostojno vdirali v še štiri javne storitve

    Pri OpenAI so zagotovili, da bodo še naprej neposredno obveščali upravljavce teh storitev.
    29. 7. 2026 | 17:06
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  70 let zgodb, ki jih pišejo zavzeti zaposleni
    Vredno branja

    Ljubljanske mlekarne: kjer se delo prepleta z družino in prijateljstvom

    Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
    Promo Delo 27. 7. 2026 | 14:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ste pomislili na to: »kaj pa, če ... «

    Poletje je čas dopustov, potovanj in polnjenja baterij. Tudi vi že komaj čakate, da se za nekaj dni odklopite od vseh obveznosti?
    Promo Delo 29. 7. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dreame X60 Ultra Complete – tehnološki vrhunec

    Enkratna ponudba za tehnološki vrhunec: Dreame X60 Ultra Complete po ekskluzivni akcijski ceni.
    Promo Delo 27. 7. 2026 | 08:45
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo