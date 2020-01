V neurjih na jugu ZDA najmanj 11 mrtvih

Brez elektrike je ostalo več kot 200.000 ljudi. FOTO: Afp

Južni del ZDA so ta konec tedna prizadela silovita neurja z močnim vetrom in tornadi, v katerih je po podatkih tamkajšnjih oblasti umrlo najmanj 11 ljudi. Vremenske nevšečnosti se bodo nadaljevale tudi danes, ko naj bi se neurja pomaknila proti vzhodu in severu, poroča francoska tiskovna agencije AFP.Pristojne službe so za danes izdale opozorila pred poplavami in tornadi v več zveznih državah, potem ko so v petek in soboto neurja prizadela številne kraje, brez elektrike pa je ostalo več kot 200.000 ljudi. Največ gospodinjstev je v temi ostalo v Severni Karolini in Alabami.V Alabami so v soboto potrdili tri smrtne žrtve neurij, v Louisiani pa so v bivalni prikolici, ki jo je uničil silovit tornado, našli dve trupli. Med smrtnimi žrtvami sta bila tudi policist in gasilec v Teksasu.Močan veter je prizadel tudi zvezni državi Georgia in Tennessee, v Mississippiju so izdali opozorilo pred poplavami, od Oklahoma in vse do Michigana pa napovedujejo sneženje in točo.»Gre za enega od najsilovitejših vremenskih sistemov, kar smo jih videli v zadnjih letih,« je po navedbah New York Timesa dejal strokovnjak zvezne meteorološke službe za posredovanje v naravnih nesrečah