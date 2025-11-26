V Nigeriji izpustili 24 ugrabljenih šolark

Dva ducata šolark, ki so jih oboroženi moški prejšnji teden ugrabili iz internata v nigerijski zvezni državi Kebbi, so ugrabitelji po navedbah uradnikov izpustili, poroča CNN. Medtem se država v zadnjih dneh še vedno sooča z valom množičnih ugrabitev.

Z izpustitvijo šolark je v torek izrazil zadovoljstvo tudi nigerijski predsednik Bola Tinubu.

V svoji izjavi za javnost je posebni svetovalec nigerijskega predsednika Baja Onanuge omenil Tinubujevo veliko olajšanje ob novici, da je vseh 24 deklet na varnem. Pri tem je dodal, da mora država poskrbeti za namestitev večje količine vojakov na ranljiva območja, da bi preprečili morebitne nadaljnje ugrabitve.

Enemu dekletu uspelo pobegniti

Prejšnji ponedeljek so oboroženi moški vdrli v vladno dekliško srednjo šolo v nigerijskem mestu Maga zvezne države Kebbi. Državne oblasti so sporočile, da je bilo ugrabljenih 25 deklet, namestnico ravnateljice pa so moški ubili. Ravnateljica šole je prejšnji teden za agencijo AP povedala, da je eni od ugrabljenih deklic uspelo pobegniti.

Prejšnji ponedeljek so oboroženi moški vdrli v vladno dekliško srednjo šolo v nigerijskem mestu Maga. FOTO: Bulus Dauwa Yohanna/AFP

Kot je dejal Onanuga, so moški dekleta ugrabili le nekaj trenutkov po tem, ko je vojaški odred zapustil območje šole. Guverner prizadete zvezne države Nasir Idris je pozval k preiskavi o tem, kdo je odobril umik vojaške patrulje.

V zadnjih dneh so oborožene skupine v severnozahodni Nigeriji izvedle številne podobne ugrabitve, katerih tarča je civilno prebivalstvo.

V zvezni državi Kwara je policija začela iskalno in reševalno akcijo za deset ljudi, vključno s petimi otroki, ki so jih oboroženi moški ugrabili v ponedeljek zvečer. Kot so sporočile oblasti, so storilci pri tem vdrli v skupnost Isapa in občasno tudi streljali.

Popolna varnostna blokada gozdov

V sosednji zvezni državi Niger pa je oborožena skupina ugrabila več kot 300 učencev in ducat učiteljev iz zasebne katoliške šole. Petdeset izmed ugrabljenih učencev se je po begu vrnilo k svojim družinam, poroča Krščansko združenje Nigerije.

21. novembra 2025 so oboroženi napadalci iz katoliške šole sv. Marije v zvezni državi Niger ugrabili 315 ljudi, med njimi 303 učence in 12 učiteljev. Čeprav so se pojavili sumi o verski motiviranosti napada, strokovnjaki menijo, da je bil motiv predvsem finančen, saj je kraj dogodka posebej izpostavljen kriminalnim tolpam. Medtem ko oblasti opravljajo obsežno iskalno akcijo, teroristične skupine v videoposnetkih grozijo z nadaljnjimi ugrabitvami.

Predsednik Tinubu je po nedavnih ugrabitvah pozval k popolni varnostni blokadi gozdov v Kwari. Prav tako je letalskim silam ukazal, naj svoj zračni nadzor razširijo nad gozdom, kjer se po mnenju vlade skrivajo teroristi.

Predsednik Tinubu je po nedavnih ugrabitvah pozval k popolni varnostni blokadi gozdov v Kwari. FOTO: Ifeanyi Immanuel Bakwenye/AFP

Predsedniški tiskovni predstavnik Sunday Dare je dejal, da imajo oborožene sile navodilo izvajanja 24-urnega nadzora. Ta ukaz, je dejal, velja tudi za zvezni državi Kebbi in Niger. Ob tem je pozval skupnosti, naj pravočasno posredujejo informacije o kakršnih koli nenavadnih gibanjih in dejavnosti, da bi pomagale varnostnim silam.

Nigerija se sooča z versko motiviranimi napadi in drugimi nasilnimi napetostmi etičnega značaja ter s spori med kmeti in pastirji glede dostopa do virov.