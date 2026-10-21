V Nigeriji potrdili prvi primer ebole po letu 2014

V Nigeriji so potrdili prvi primer okužbe z ebolo od izbruha te smrtonosne virusne bolezni na afriški celini v maju, so v torek sporočili z nigerijskega ministrstva za zdravje. Ugotovili so ga pri diplomatki, ki je prišla iz Ugande. Danes so potrdili, da je okužena s sevom bundibugyo, ki je povzročil zadnji izbruh, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Opravili smo tri stopnje testiranja, vse na molekularni ravni. Gre za sev bundibugyo,« je po nujnem sestanku, ki so ga sklicali po potrditvi prve okužbe z ebolo, danes sporočil direktor laboratorijev v Nigerijskem centru za nadzor in preprečevanje bolezni Olajumoke Babatunde.

Tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je potrdila, da gre za sev bundibugyo, za katerega ni odobrenega ne cepiva ne zdravila. WHO je vse države afriške regije pozval, naj »ohranijo visoko raven pripravljenosti« in »okrepijo nadzor na vstopnih točkah«. Drugi nigerijski uradnik je povedal, da je pacientka diplomatka, katere stanje se je poslabšalo, saj ji je odpovedalo več organov.

Okužena diplomantka je pred kratkim prispela v Nigerijo z letom iz Ugande. FOTO: Pius Utomi Ekpei/AFP

Nigerijski minister za zdravje Ali Pate je v torek sporočil, da je diplomatka pred kratkim prispela v Nigerijo z letom iz Ugande. Sprejeli so jo v zasebni bolnišnici v prestolnici Abuja, kjer so jo »več dni zdravili, preden so potrdili diagnozo«.

Ugandsko ministrstvo za zdravje je v torek zvečer sporočilo, da v državi niso potrdili nobenega primera okužbe z ebolo in da »potovanje skozi Ugando ne pomeni, da se je oseba tam tudi okužila«. V Ugandi so namreč po tem, ko so med letošnjim izbruhom potrdili 20 primerov okužbe z ebolo in dve smrtni žrtvi, konec avgusta razglasili konec epidemije.

To sicer ni prvi primer ebole, ki so ga doslej potrdili v Nigeriji, ki z več kot 240 milijoni prebivalcev velja za najbolj poseljeno afriško državo. Je pa prvi primer po letu 2014, ko se je v zahodni Afriki začela najbolj smrtonosna epidemija ebole, ki je trajala do leta 2016. O novem, devetem primeru okužbe z ebolo, so medtem v torek poročali iz Kenije. Tam so prvi primer potrdili 6. oktobra po smrti poslovneža v Nairobiju, ki je živel v Demokratični republiki Kongo.

Letošnji izbruh je prizadel več držav vzhodne in srednje Afrike, najbolj pa Demokratično republiko Kongo, kjer se je začel maja. Virus ebole je eden najnevarnejših povzročiteljev bolezni na svetu. Hemoragična mrzlica, ki jo povzroča, je zelo nalezljiva in ima visoko stopnjo smrtnosti. Virus se prenaša s stikom ali prek telesnih tekočin.