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    Svet

    V nočnem ruskem napadu na Kijev umrli najmanj štirje ljudje, več je ranjenih

    Regionalne oblasti v Kijevu so izdale opozorilo, da na območjih, za katera velja visoka stopnja tveganja, ne sme biti večjih dogodkov.
    Razdejanje v Kijevu po ruskem napadu. FOTO: Handout/AFP
    Galerija
    Razdejanje v Kijevu po ruskem napadu. FOTO: Handout/AFP
    STA
    1. 9. 2026 | 07:22
    1. 9. 2026 | 08:31
    2:34
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    V nočnem ruskem napadu z raketami in brezpilotnimi letalniki na ukrajinsko prestolnico Kijev in okolico so umrli najmanj štirje ljudje, več je bilo ranjenih, so danes sporočile ukrajinske oblasti. Iz ruske leningrajske regije pa tamkajšnje oblasti poročajo o izbruhu požara v pristanišču Ust-Luga ob Baltskem morju.

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    Kdo je v Ukrajini »osvobodil« več ozemlja

    Guverner kijevske regije Timur Tkačenko je na omrežju telegram sporočil, da je bila regija ponoči ponovno tarča »močnega napada« ruskih raket in brezpilotnih letalnikov. Kijevske mestne oblasti so sporočile, da so bili »v sovražnem napadu na prestolnico ubiti trije ljudje«, še pet je bilo ranjenih.

    V napadih na kraj Borispil vzhodno od Kijeva je bilo poškodovano podjetje, ena oseba je bila ubita, ena pa ranjena, je dodal Tkačenko. Še osem ljudi je bilo poškodovanih po tem, ko je bila zadeta stanovanjska stavba. Ukrajinske zračne sile so prebivalce Kijeva in okoliške regije predhodno opozorile na grožnje napadov z balističnim orožjem in drugimi sredstvi ter jih pozvale, naj ostanejo v zakloniščih.

    Regionalne oblasti v Kijevu so izdale opozorilo, da na območjih, za katera velja visoka stopnja tveganja, ne sme biti večjih dogodkov. Ukrajinske oblasti poročajo, da so bile tudi regije Odesa, Harkov, Sumi in Zaporožje tarča nočnih ruskih napadov.

    Vojna v Ukrajini traja že več kot štiri leta in pol. FOTO: Handout/AFP
    Vojna v Ukrajini traja že več kot štiri leta in pol. FOTO: Handout/AFP

    V Ukrajini sicer danes učenci začenjajo novo šolsko leto. Iz ruske leningrajske regije na severozahodu države pa danes poročajo o požaru v pristanišču Ust-Luga po napadu z dronom. Regionalni guverner Aleksandr Drozdenko je na telegramu zapisal: »Na območju pristanišča Ust-Luga je nastala škoda zaradi napada z dronom, poleg tega je izbruhnil požar.«

    Ukrajina je sicer že večkrat napadla pristanišče Ust-Luga, ki je eno najpomembnejših izvoznih središč za nafto v zahodni Rusiji. Vojna v Ukrajini traja že več kot štiri leta in pol, prizadevanja za mirno rešitev konflikta, pri katerih so posredovale ZDA, pa so pred meseci zastala.

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