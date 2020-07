V nove čase s starimi voditelji

Kar 206 popravkov bo v temeljnem pravnem aktu Ruske federacije, nekaj jih krepi socialno državo, nekaj jih poudarja domoljubje, vero v boga in tradicionalne vrednote, največ odmeva pa je požela sprememba, ki je izničila dosedanje predsedniške mandate dolgoletnega voditelja Vladimira Putina in mu omogočila, da je lahko po letu 2024, ko se mu izteče sedanji mandat, na čelu Rusije še dva šestletna mandata: če bo seveda spet kandidiral in ponovno zmagal na predsedniških volitvah.Čeprav se je Putinu v zadnjem času priljubljenost »rekordno« znižala na manj kot 60 odstotkov, ni nobenega dvoma, da si trenutno večina Rusov želi, da ...