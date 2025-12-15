V novem letu pričakujejo nove usmeritve

Božične ceremonije so se začele z živimi jaslicami, cerkveni ustroj pa se pripravlja tudi na prvi izredni konzistorij.

V Rimu je papež Leon XIV. v nedeljo opravil še zadnji veliki dogodek svetega jubilejnega leta 2025, jubilej zapornikov, ki je sodil še v koledar njegovega predhodnika Frančiška. Trg svetega Petra pred baziliko je medtem že pripravljen za praznovanje božiča, ves ustroj cerkvene ustanove pa tudi nestrpno čaka na dogajanje po novem letu, ko se bo za obzidjem zgodil prvi izredni konzistorij pod novim papežem. V Rim bodo prihiteli prav vsi kardinali, mlajši, ki so tudi volivci, in starejši, ki premorejo veliko izkušenj. Pri Mariji Snežni, kjer je pokopan papež Frančišek, že imajo žive jaslice. Udeleženci so se skozi mesto in tudi mimo svetega Petra sprehodili v soboto, sprejel in pozdravil jih je tudi papež Leon XIV., ki je prepričan, da je izum svetega Frančiška Asiškega, ki si je jaslice ...