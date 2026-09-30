V Novem mestu ima »narejeno v Evropi« človeški obraz

»Evropa ne more nadzorovati svetovnih cen energije, lahko pa zmanjšamo svojo izpostavljenost tem cenam. Zato verjamem v elektrifikacijo,« je dejal izvršni podpredsednik evropske komisije za evropsko blaginjo in industrijsko strategijo Stéphane Séjourné.

Pred obiskom v Sloveniji je odgovoril na vprašanja Dela o trgovini s Kitajsko, evropski konkurenčnosti, avtomobilski industriji, zelenem prehodu in kritičnih surovinah. Slovenija je v njegovih neverjetna evropska zgodba o uspehu - konkurenčna, izvozno usmerjena, industrializirana in del zelenega prehoda.