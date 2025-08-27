  • Delo d.o.o.
    Svet

    V novem šolskem letu bodo za varnost skrbeli poklicni varnostniki

    Na Hrvaškem so poostrili varnostne ukrepe zaradi vse hujših napadov na osnovnih in srednjih šolah.
    Napad, ki ga je z nožem na eni od zagrebških osnovnih šol izvedel 19-letni mladenič, velja za najhujši primer nasilja na hrvaških šolah doslej. FOTO: Antonio Bronić/Reuters
    Napad, ki ga je z nožem na eni od zagrebških osnovnih šol izvedel 19-letni mladenič, velja za najhujši primer nasilja na hrvaških šolah doslej. FOTO: Antonio Bronić/Reuters
    STA
    27. 8. 2025 | 12:02
    27. 8. 2025 | 12:08
    1:59
    Na hrvaških šolah bo za varnost učencev in zaposlenih v letošnjem šolskem letu skrbelo skupno več sto poklicnih varnostnikov. Varnostne ukrepe so se odločili zaostriti po tem, ko je 19-letnik prejšnje šolsko leto na eni od zagrebških osnovnih šol z nožem ubil otroka, še tri učence in učiteljico pa ranil.

    Na hrvaških šolah so takoj po napadu uvedli nov protokol, namenjen zaščiti učencev, zaposlenih in obiskovalcev ter preprečevanju tveganih situacij. Za nadzor so bili po protokolu odgovorni posamezni zaposleni, ki so morali nenavadno ali nezakonito vedenje prijaviti ravnatelju in po potrebi policiji, šole pa so med drugim uvedle tudi nadzor vhodov in izhodov.

    Napadalca na zagrebški osnovni šoli obtožili umora in 50 drugih kaznivih dejanj

    V prihajajočem šolskem letu, ki se začne 8. septembra, bodo za varnost na šolah skrbeli poklicni varnostniki.

    Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mlade je za varovanje na šolah doslej odobrilo 255 delovnih mest v osnovnih ter 117 v srednjih šolah, poroča hrvaška javna radiotelevizija HRT.

    Mesta in županije kot ustanovitelji šol morajo tem zdaj odobriti javne razpise za zaposlitev. Dokler šole ne zaposlijo novega osebja, bodo za varnost še naprej skrbeli hišniki, čistilke in šolsko varnostno osebje.

    Napad, ki ga je z nožem na eni od zagrebških osnovnih šol 20. decembra lani izvedel 19-letni mladenič, velja za najhujši primer nasilja na hrvaških šolah doslej. Ranjen je bil tudi napadalec, ki je poskušal storiti samomor.

    Več iz teme

    Hrvaškašolavarnostnapad z nožem

