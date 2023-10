V novi nesreči avtobusa poškodovanih najmanj 13 ljudi

V Mestrah pri Benetkah se je slaba dva tedna po hudi prometni nesreči v soboto zvečer zgodila podobna nesreča električnega avtobusa istega podjetja, v kateri je bilo poškodovanih najmanj 13 ljudi. Oblasti so zato iz prometa umaknile vse avtobuse družbe La Linea, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Električni avtobus je v soboto okoli 21. ure zavil s ceste in trčil v stanovanjsko stavbo. Po poročanju Anse je bilo poškodovanih najmanj 13 ljudi, med njimi voznik avtobusa, ki so jih prepeljali v tamkajšnjo bolnišnico. Vsi so danes bolnišnico že zapustili.

Po navedbah italijanskih medijev naj bi voznik avtobusa izgubil nadzor nad vozilom zaradi zdravstvenih težav.

V začetku meseca je v nesreči električnega avtobusa istega podjetja La Linea, potem ko je avtobus padel iz nadvoza, življenja izgubilo 21 ljudi. Beneški tožilci so glede smrtonosne nesreče v četrtek uvedli preiskavo proti trem osebam. Po poročanju lokalnega časnika Il Gazzettino preiskujejo direktorja podjetja La Linea, lastnice avtobusa, in dva mestna uradnika - vodjo oddelka za promet na celinskem območju mesta in vodjo oddelka za vzdrževanje cest.

Dan po začetku preiskave pa so italijanski mediji poročali, da bi lahko bila nedavna nesreča avtobusa posledica tehnične napake.