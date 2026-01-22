V novih napadih na Gazo ubiti novinarji in otroci

V novih napadih, ki spodkopavajo trimesečno premirje, so izraelske sile ubile najmanj 11 Palestincev, med njimi tudi dva 13-letna dečka in tri novinarje.

Palestinski novinarji so bili ubiti v zračnem napadu, ko so se z avtomobilom vozili snemat novo postavljeno taborišče za razseljene prebivalce na območju Netzarim v osrednji Gazi.

Eden izmed novinarjev je kot foto- in videonovinar redno sodeloval s francosko mednarodno tiskovno agencijo AFP. Predstavnik lokalnih novinarjev je povedal, da je bilo vozilo, ki so ga zadeli, izraelski vojski znano.

Palestinski novinarski sindikat je v izdavi dejal, da so umrli »opravljali humanitarno, novinarsko nalogo snemanja in dokumentiranja trpljenja civilistov«, navaja Guardian.

Izraelska vojska je sporočila, da je napad naročila, potem ko so njeni vojaki v osrednji Gazi opazili »več osumljencev, ki so upravljali brezpilotno letalo gibanja Hamas … na način, ki je predstavljal grožnjo« za njene čete, poroča BBC.

Žalovanje po novih napadih v Gazi FOTO: Bashar Taleb/AFP

V ločenih napadih istega dne sta bila na različnih delih gaze ubita dva 13-letna dečka. Izraelski droni so na enem izmed begunskih taborišč zadeli dečka, njegovega očeta in 22-letnega moškega, so sporočili iz bolnišnice Al Aksa v Deir al Balahu, kamor so prepeljali trupla.

V drugem primeru so izraelski vojaki ustrelili 13-letnega dečka, ko je nabiral drva za mamo, da bi lahko skuhala kosilo.

Veliko število ubitih novinarjev od začetka vojne

Poročila medijske organizacije Novinarji brez meja navajajo, da so izraelske sile med decembrom 2024 in decembrom 2025 v Gazi ubile najmanj 29 palestinskih novinarjev. Od začetka vojne v Gazi oktobra 2023 pa je bilo ubitih skoraj 220 novinarjev. Druge skupine navajajo, da je število žrtev še večje.

Izraelske sile so po navedbah Guardiana od začetka veljavnosti premirja oktobra v Gazi ubile najmanj 466 Palestincev.