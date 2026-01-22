  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    V novih napadih na Gazo ubiti novinarji in otroci

    Hamas je napad označil za nevarno stopnjevanje očitnih kršitev sporazuma o premirju.
    Žalujoči nosijo truplo enega od palestinskih novinarjev, ubitih v izraelskem zračnem napadu v sredo. FOTO: Ramadan Abed/Reuters
    Galerija
    Žalujoči nosijo truplo enega od palestinskih novinarjev, ubitih v izraelskem zračnem napadu v sredo. FOTO: Ramadan Abed/Reuters
    A. H.
    22. 1. 2026 | 08:29
    22. 1. 2026 | 08:38
    A+A-

    V novih napadih, ki spodkopavajo trimesečno premirje, so izraelske sile ubile najmanj 11 Palestincev, med njimi tudi dva 13-letna dečka in tri novinarje. 

    Palestinski novinarji so bili ubiti v zračnem napadu, ko so se z avtomobilom vozili snemat novo postavljeno taborišče za razseljene prebivalce na območju Netzarim v osrednji Gazi.

    image_alt
    Odbor za mir je ameriško-izraelski korporacijski projekt za genocid

    Eden izmed novinarjev je kot foto- in videonovinar redno sodeloval s francosko mednarodno tiskovno agencijo AFP. Predstavnik lokalnih novinarjev je povedal, da je bilo vozilo, ki so ga zadeli, izraelski vojski znano.

    Palestinski novinarski sindikat je v izdavi dejal, da so umrli »opravljali humanitarno, novinarsko nalogo snemanja in dokumentiranja trpljenja civilistov«, navaja Guardian

    image_alt
    Druga faza je za prebivalce Gaze le prazna fraza

    Izraelska vojska je sporočila, da je napad naročila, potem ko so njeni vojaki v osrednji Gazi opazili »več osumljencev, ki so upravljali brezpilotno letalo gibanja Hamas … na način, ki je predstavljal grožnjo« za njene čete, poroča BBC.

    Žalovanje po novih napadih v Gazi FOTO: Bashar Taleb/AFP
    Žalovanje po novih napadih v Gazi FOTO: Bashar Taleb/AFP

    V ločenih napadih istega dne sta bila na različnih delih gaze ubita dva 13-letna dečka. Izraelski droni so na enem izmed begunskih taborišč zadeli dečka, njegovega očeta in 22-letnega moškega, so sporočili iz bolnišnice Al Aksa v Deir al Balahu, kamor so prepeljali trupla.

    V drugem primeru so izraelski vojaki ustrelili 13-letnega dečka, ko je nabiral drva za mamo, da bi lahko skuhala kosilo.

    Veliko število ubitih novinarjev od začetka vojne

    Poročila medijske organizacije Novinarji brez meja navajajo, da so izraelske sile med decembrom 2024 in decembrom 2025 v Gazi ubile najmanj 29 palestinskih novinarjev. Od začetka vojne v Gazi oktobra 2023 pa je bilo ubitih skoraj 220 novinarjev. Druge skupine navajajo, da je število žrtev še večje.

    Izraelske sile so po navedbah Guardiana od začetka veljavnosti premirja oktobra v Gazi ubile najmanj 466 Palestincev.

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Po vrnitvi iz Japonske so Domna zjutraj doma presenetili kontrolorji

    V Oberstdorfu od četrtka do nedelje 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih s šestimi Slovenci. Domen Prevc vroči kandidat za osvojitev zlate lovorike.
    Miha Šimnovec 20. 1. 2026 | 20:12
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc je še pravočasno prejel opozorilo

    Domen Prevc nadaljuje svoj let proti velikemu kristalnemu globusu. Od četrtka do nedelje v Oberstdorfu svetovno prvenstvo v smučarskih poletih.
    Miha Šimnovec 19. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Grenlandija

    Trump preklical grožnje s carinami zaradi Grenlandije

    Spremljamo aktualno dogajanje in mednarodne odzive na ameriške težnje po prevzemu Grenlandije.
    21. 1. 2026 | 06:44
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Nabiranje političnih točk

    Desnica se je spravila nad ekološko kmetijstvo

    Ustvarjanje vtisa, da ekološke kmetije ne prispevajo k samopreskrbi s hrano, ampak »le« skrbijo za okolje.
    Maja Prijatelj Videmšek 21. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

    Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 11:28
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Napadalci ne vdirajo v sisteme. Vdirajo v navade.

    Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    GazaIzraelPalestinaHamasVojna v Gazinovinarjinapad na novinarja

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Vojna

    V novih napadih na Gazo ubiti novinarji in otroci

    Hamas je napad označil za nevarno stopnjevanje očitnih kršitev sporazuma o premirju.
    22. 1. 2026 | 08:29
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Topla zeljna solata, kot jo pripravljajo v Skandinaviji

    Tako pripravljena topla solata naše telo poboža odznotraj.
    Kaja Berlot 22. 1. 2026 | 08:12
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Od tam daleč ni videti pohlepa, sporov, meja ...

    Na mednarodni vesoljski postaji političnih zamer ne poznajo, pomembno je sodelovanje.
    Saša Senica 22. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko sumčanje

    Smučarski koledar se spreminja, v Kranjski Gori so nezadovoljni

    Osnutek koledarja za naslednjo sezono alpskega smučanja predvideva dve slovenski tekmi, tako za moške kot za ženske, v mesecu januarju.
    22. 1. 2026 | 07:32
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Knjiga tedna: Gaël Faye: Palisandrovec

    Pisatelj inteligentno tematizira genocid v Ruandi, njegove posledice za tamkajšnje življenje ter poznejši vpliv na individualne in kolektivne travme.
    22. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Od tam daleč ni videti pohlepa, sporov, meja ...

    Na mednarodni vesoljski postaji političnih zamer ne poznajo, pomembno je sodelovanje.
    Saša Senica 22. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko sumčanje

    Smučarski koledar se spreminja, v Kranjski Gori so nezadovoljni

    Osnutek koledarja za naslednjo sezono alpskega smučanja predvideva dve slovenski tekmi, tako za moške kot za ženske, v mesecu januarju.
    22. 1. 2026 | 07:32
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Knjiga tedna: Gaël Faye: Palisandrovec

    Pisatelj inteligentno tematizira genocid v Ruandi, njegove posledice za tamkajšnje življenje ter poznejši vpliv na individualne in kolektivne travme.
    22. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAVA USPEŠNICA

    Krema, ki je popolnoma spremenila vse trende

    Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 13:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Sami se lahko odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec

    Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fibromialgija: kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

    Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
    Promo Delo 21. 1. 2025 | 10:03
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo