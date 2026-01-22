V novih napadih na Gazo ubiti novinarji in otroci

Postanite naročnik | že od 14,99 €
V novih napadih, ki spodkopavajo trimesečno premirje, so izraelske sile ubile najmanj 11 Palestincev, med njimi tudi dva 13-letna dečka in tri novinarje.
Palestinski novinarji so bili ubiti v zračnem napadu, ko so se z avtomobilom vozili snemat novo postavljeno taborišče za razseljene prebivalce na območju Netzarim v osrednji Gazi.
Eden izmed novinarjev je kot foto- in videonovinar redno sodeloval s francosko mednarodno tiskovno agencijo AFP. Predstavnik lokalnih novinarjev je povedal, da je bilo vozilo, ki so ga zadeli, izraelski vojski znano.
Palestinski novinarski sindikat je v izdavi dejal, da so umrli »opravljali humanitarno, novinarsko nalogo snemanja in dokumentiranja trpljenja civilistov«, navaja Guardian.
Izraelska vojska je sporočila, da je napad naročila, potem ko so njeni vojaki v osrednji Gazi opazili »več osumljencev, ki so upravljali brezpilotno letalo gibanja Hamas … na način, ki je predstavljal grožnjo« za njene čete, poroča BBC.
V ločenih napadih istega dne sta bila na različnih delih gaze ubita dva 13-letna dečka. Izraelski droni so na enem izmed begunskih taborišč zadeli dečka, njegovega očeta in 22-letnega moškega, so sporočili iz bolnišnice Al Aksa v Deir al Balahu, kamor so prepeljali trupla.
V drugem primeru so izraelski vojaki ustrelili 13-letnega dečka, ko je nabiral drva za mamo, da bi lahko skuhala kosilo.
Poročila medijske organizacije Novinarji brez meja navajajo, da so izraelske sile med decembrom 2024 in decembrom 2025 v Gazi ubile najmanj 29 palestinskih novinarjev. Od začetka vojne v Gazi oktobra 2023 pa je bilo ubitih skoraj 220 novinarjev. Druge skupine navajajo, da je število žrtev še večje.
Izraelske sile so po navedbah Guardiana od začetka veljavnosti premirja oktobra v Gazi ubile najmanj 466 Palestincev.
