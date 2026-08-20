V obsežnem ruskem napadu na Kijev osem mrtvih, brez elektrike na tisoče ljudi

Rusija je ponoči izvedla obsežen napad na ukrajinsko prestolnico Kijev in okolico, pri čemer je bilo ubitih najmanj osem ljudi, več kot 33 pa ranjenih, poroča BBC. Po besedah župana Vitalija Klička so rakete zadele tako stanovanjska območja kot skladišča, tarča je bil tudi industrijski objekt.

Kijevske oblasti poleg smrtnih žrtev in ranjenih poročajo o poškodbah na stanovanjskih stavbah, med drugim pa tudi na otroški bolnišnici. V njeni bližini je zagorelo več avtomobilov.

Prizadevajo si rešiti ujete v ruševinah uničenih poslopij, od koder so že potegnili najmanj enega preživelega, poroča BBC.

Poškodovan je bil tudi industrijski objekt v okrožju Solomjanski, kjer je nato izbruhnil požar, je sporočil regionalni guverner Timur Tkačenko.

Zaradi napadov je na tisoče gospodinjstev ostalo brez elektrike in deli Kijeva so bili v temi. Pristojni poskušajo popraviti poškodovano električno omrežje.

Nočni napadi na Kijev. FOTO: Gleb Garanič/Reuters

Svarila pred zračnimi napadi je poleg prestolnice izdalo tudi več regij v okolici. Med drugim so rakete tipa kalibr zaznali blizu kraja Kagarlik.

Tako Rusija kot Ukrajina sta v zadnjih mesecih okrepili napade. Kijev je skoraj vsako noč tarča raketnega obstreljevanja, medtem ko Ukrajina izvaja več povračilnih napadov na Rusijo, s čimer naj bi želela okrepiti pritisk za sodelovanje v pogovorih o končanju štiri leta in pol trajajoče vojne. Ti so že dlje časa na mrtvi točki.

Romunske oblasti so medtem opozorile, da je eden od brezpilotnikov strmoglavil na njihovem ozemlju in sprožil alarm. Poljske oblasti so aktivirale obrambo svojega zračnega prostora.