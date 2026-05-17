V obsežnem ukrajinskem napadu z droni v Moskovski regiji trije mrtvi

Ukrajina je ponoči izvedla obsežen napad z brezpilotnimi letalniki v več delih Rusije. Pri tem so bili v Moskovski regiji ubiti trije ljudje, so danes sporočile ruske oblasti. Po navedbah francoske tiskovne agencije AFP je ruska zračna obramba sestrelila več kot 550 dronov v več kot desetih regijah, tudi v glavnem mestu Moskvi.

»Od 3. ure zjutraj sile zračne obrambe odbijajo obsežen napad brezpilotnih letalnikov na glavno regijo,« je na Telegramu zapisal guverner Moskovske regije Andrej Vorobjov. Potrdil je, da sta v napadu zgodaj zjutraj umrla dva moška in ženska, štirje ljudje pa so ranjeni. Tarča so bili infrastrukturni objekti, žrtve pa so bile tudi na stanovanjskih območjih, je dodal.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je, potem ko je bilo v ruskem napadu na Kijev ubitih 24 ljudi, v petek napovedal povračilne napade.

Iz Moskve so davi sporočili, da so sistemi zračne obrambe nad prestolnico ponoči prestregli najmanj 74 brezpilotnikov, pri čemer je bilo ranjenih 12 ljudi. »Na mestih, kjer so padli ostanki, je nastala manjša škoda,« je na Telegramu objavil župan Sergej Sobjanin. V zadnjih 24 urah so prestregli skupno 120 dronov, je dejal.

Medtem ko je bila Moskovska regija v vojni med Rusijo in Ukrajino že večkrat tarča napadov z brezpilotnimi letalniki, pa to ne velja za samo prestolnico.

V torek se je sicer iztekla tridnevna prekinitev ognja med Moskvo in Kijevom. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je prejšnji konec tedna ob dnevu zmage v drugi svetovni vojni dejal, da se vojna bliža koncu.