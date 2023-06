V obsežni operaciji proti 'Ndrangheti aretirali 43 ljudi

V obsežni policijski operaciji proti italijanski mafijski združbi 'Ndrangheta v Italiji, Nemčiji in Avstriji so danes aretirali 43 ljudi, so sporočili iz Evropskega policijskega urada (Europol). Osumljeni so goljufije, pranja denarja, izsiljevanja in umora. Preiskovalci so zasegli nepremičnine in vozila v vrednosti pet milijonov evrov.

V racijah proti članom kriminalne mreže s sedežem v Crotoneju na Kalabriji je po podatkih Europola sodelovalo več kot tisoč italijanskih, nemških in avstrijskih policistov. Pri tem so aretirali 43 ljudi, še sto osumljencev pa preiskujejo.

Zasegli 16 podjetij, 25 nepremičnin in 15 vozil

Po ugotovitvah preiskovalcev so bili osumljeni vpleteni v različne kriminalne dejavnosti, vključno s korupcijo lokalnih politikov in manipulacijo volitev, tajnim dogovarjanjem v postopkih javnega naročanja, umorom in izsiljevanjem ter nedovoljeno trgovino z odpadki. V preiskavi, ki je potekala ob sodelovanju Europola in Urada za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust), so se znašli tudi nekateri lokalni politiki, med njimi nekdanji predsednik dežele Kalabrija Mario Oliverio.

Po besedah šefa karabinjerjev Pasquala Angelosanta je imel mafijski klan interese tudi v Avstriji in Nemčiji, predvsem v gastronomiji in trgovini. Med pridržanimi so sicer tudi nemški in avstrijski državljani. V okviru operacije so zasegli 16 podjetij, 25 nepremičnin in 15 vozil, vrednih več kot pet milijonov evrov.

Preiskovalci so ugotovili, da je kriminalna mreža s podporo nemških hekerjev uspela izpeljati goljufive bančne in finančne transakcije prek tajnih platform za pranje denarja. Dobiček iz kriminalnega delovanja so prali tudi prek povezav v trgovinah z živili, restavracijah, igralnicah, pa tudi v varnostnih, transportnih, gradbenih in nepremičninskih poslih, so še sporočili iz Europola.