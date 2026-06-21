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    Svet

    V obsežnih ukrajinskih napadih z brezpilotnimi letalniki na Krim več mrtvih

    V ruskih napadih so bile v regijah Dnipropetrovsk in Poltava v vzhodni Ukrajini ubite najmanj tri osebe, ranjenih je več kot 20 ljudi.
    Rusija in Ukrajina v zadnjih tednih stopnjujeta medsebojne napade. FOTO: Stringer Reuters
    Galerija
    Rusija in Ukrajina v zadnjih tednih stopnjujeta medsebojne napade. FOTO: Stringer Reuters
    STA
    21. 6. 2026 | 12:36
    21. 6. 2026 | 12:38
    2:38
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    V obsežnih ukrajinskih napadih z brezpilotnimi letalniki na Krim so umrli štirje ljudje, 28 je ranjenih, so danes sporočile proruske oblasti na zasedenem polotoku. Medtem je v ukrajinskem napadu na rusko regijo Krasnador, ki meji na Krim, umrl en človek. V napadu je bil obenem poškodovan naftni terminal.

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    Zaporedna napada na srce ruske nafte

    Del krimskega polotoka, ki si ga je Rusija priključila leta 2014, je po napadih ostal brez električne energije, začasno so zaprli most, ki polotok povezuje z ruskim kopnim. Z območja poročajo o več eksplozijah in požarih.

    Po navedbah Kijeva so bili cilj napadov vojaški in energetski objekti na Krimu, ki ga Moskva uporablja kot enega ključnih logističnih središč za vojaške operacije v Ukrajini.

    Polotok naj bi se sicer soočal s pomanjkanjem goriva. Kot je sporočil njegov proruski guverner Sergej Aksjonov, bodo zato z današnjim dnem začasno ustavili prodajo goriva na bencinskih črpalkah.

    V ločenem ukrajinskem napadu na rusko regijo Krasnador je medtem umrla ena oseba. Poškodovan je bil tudi naftni terminal v regiji.

    Razdejanju po napadu na Zaporožje. FOTO: Stringer Reuters
    Razdejanju po napadu na Zaporožje. FOTO: Stringer Reuters

    Ruski napadi na vzhodu Ukrajine zahtevali žrtve

    V ruskih napadih so bile v regijah Dnipropetrovsk in Poltava v vzhodni Ukrajini ubite najmanj tri osebe, ranjenih je več kot 20, so danes sporočile tamkajšnje oblasti.

    Kot je na Telegramu sporočil vodja vojaške uprave v Dnipropetrovsku Oleksandr Ganža, so ruske sile napadle tri okrožja v regiji, pri čemer je življenje izgubila 70-letnica, devet ljudi je bilo ranjenih.

    Vitali Djakivnič, vodja vojaške uprave v Poltavi severno od Dnipropetrovska, pa je sporočil, da sta v ruskem napadu v soboto zvečer umrla dva človeka, 13 je bilo ranjenih, med njimi šest otrok.

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    Rusija pozorno spremlja Trumpov retorični obrat

    Ponoči je bila dejavna tudi ruska zračna obramba, po navedbah ministrstva za obrambo v Moskvi je sestrelila 239 ukrajinskih dronov.

    Rusija in Ukrajina v zadnjih tednih stopnjujeta medsebojne napade, medtem ko so pogovori pod okriljem ZDA za končanje več kot štiri leta trajajoče vojne zastali.

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