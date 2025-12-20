V Odesi ubitih osem ljudi, Ukrajina napadla tanker

V ruskem raketnem napadu na pristaniško infrastrukturo v Odesi na jugozahodu Ukrajine je bilo v petek zvečer ubitih osem ljudi, še 27 pa ranjenih, je danes sporočila civilna zaščita v mestu.

V napadu je bil zadet avtobus s potniki, na parkirišču je zagorelo tudi več tovornjakov in avtomobilov, je po poročanju ukrajinske tiskovne agencije Ukrinform še sporočila agencija za civilno zaščito. O napadu je že v petek zvečer poročal lokalni guverner Oleg Kiper, ki je takrat govoril še o sedmih smrtnih žrtvah. Potrdil je, da je bila tarča napada pristaniška infrastruktura.

Moskva je v zadnjih tednih okrepila napade na odeško regijo, potem ko je ruski predsednik Vladimir Putin zagrozil s povračilnimi ukrepi za niz ukrajinskih napadov na tankerje z rusko nafto. Posledično je na tisoče prebivalcev regije večkrat ostalo brez elektrike in ogrevanja. V napadih pa so bila poškodovana tudi tuja plovila v regionalnih pristaniščih.

Ukrajina napadla tanker

Ukrajina je z droni napadla ruski tanker 2000 km od svojih meja, kar je prvi tovrstni napad v Sredozemskem morju, od kar je Moskva napadla Ukrajino pred skoraj štirimi leti, navaja Guardian. Petkov napad ob obali Libije, ki je po poročanju povzročil hudo škodo, se je zgodil na dan tradicionalne novinarske konference ob koncu leta ruskega predsednika Vladimirja Putina, na kateri je napovedal, da se bo Rusija na takšne napade ostro odzvala. Ruski voditelj je že prej grozil, da bo Ukrajini prekinil dostop do Črnega morja kot odgovor na napade na tankerje, ki jih je označil za piratstvo.

Gre sicer za tako imenovano senčno floto tankerjev za prevoz nafte. S tem izrazom se označuje plovila, ki jih Rusija, Iran in Venezuela uporabljajo za izogibanje sankcijam.

Kijev je že prej napadel ruske »senčne« tankerje v Črnem morju, saj je skušal preprečiti pomemben vir prihodkov, ki se uporablja za financiranje vojne. Flota, ki naj bi obsegala več kot 1000 ladij, ki pogosto menjajo zastave in katerih lastništvo ni jasno, je Moskvi omogočila, da kljub omejitvam še naprej izvaža surovo nafto in tako pridobiva nujno potrebne prihodke.Strokovnjaki in več evropskih voditeljev menijo, da je Rusija nekatere ladje uporabila za izvajanje hibridne vojne po celotnem kontinentu.