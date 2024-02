V okviru afere Katargate osumljena tudi evroposlanka Maria Arena

Belgijska policija je preiskavo v okviru afere Katargate razširila na novo osumljenko. V zvezi s škandalom, ki je pred več kot letom dni razkril poskuse vplivanja Katarja in Maroka na odločitve Evropskega parlamenta in omajal ugled te ustanove, je kot osumljenko zaslišala belgijsko evroposlanko Mario Areno, je potrdilo belgijsko zvezno tožilstvo.

Vpletenost evroposlanke iz vrst socialistov Arene v afero je bila sicer več mesecev predmet ugibanj, a je Arena to vztrajno zanikala. Ne ona ne njen odvetnik se na navedbe o zaslišanju še nista odzvala, poroča belgijski spletni portal Politico.

Policijo zanimale njene povezave s Panzerijem

Policija Arene vse do zdaj ni zaslišala, je pa zbirala informacije o njenih povezavah s Pierom Antoniom Panzerijem, nekdanjim evroposlancem, ki je s tožilstvom sklenil sporazum o sodelovanju v zameno za krajšo zaporno kazen. Pred tem je priznal, da je v zameno za politične usluge prejemal denar iz Katarja, Maroka in Mavretanije.

Julija lani je belgijska policija izvedla tudi hišno preiskavo na domu Arene in še petih lokacijah, ki naj bi bile neposredno povezane z njo ali njeno družino. Zasegli so računalniško opremo in dokumente, ki so jih predali v pregled strokovnjakom.

Škandal je izbruhnil decembra 2022, ko je belgijska policija v nizu racij v eni največjih korupcijskih preiskav v EU prijela številne osumljence in med drugim v več torbah in kovčkih zasegla 1,5 milijona evrov gotovine.

Štirje osumljenci so se začasno znašli v priporu, med njimi tedanja podpredsednica parlamenta in grška evropska poslanka Eva Kaili, ki so jo prijeli skupaj z njenim partnerjem, parlamentarnim pomočnikom Francescom Giorgijem. Kot poroča Politico, Kaili na letošnjih volitvah v Evropski parlament ne bo kandidirala.