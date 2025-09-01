V okviru programa sprejema prispela prva skupina - 47 Afganistancev

Upravno sodišče v Berlinu je danes odločilo, da ima nemška vlada pravico ustaviti izdajanje vizumov Afganistancem, ki jim talibani grozijo s pregonom. S tem je vladi podelilo široko diskrecijsko pravico. Kljub odločitvi sodišča je medtem danes po mesecih čakanja v okviru programa sprejema v Nemčijo prispela prva skupina Afganistancev.

Višje upravno sodišče Berlin-Brandenburg je v sporu glede izdajanja vizumov za vstop Afganistancev v Nemčijo vladi podelilo široko diskrecijsko pravico. Odločilo je, da dokler oblasti prizadetim še ne zagotovijo sprejema in se s tem pravno zavežejo, lahko pregledajo prejšnje odločitve.

Kot je sporočil tiskovni predstavnik sodišča, je sodišče s tem razglasilo za dopustno začasno prekinitev postopkov sprejema.

Pripravljenost sprejeti begunce tem ne daje nujno pravice do vizuma, so še navedli sodniki. Programi sprejema so bili vzpostavljeni na podlagi političnih odločitev, vlada pa ima po mnenju sodišča pravico preučiti, ali prejšnji politični interes za sprejem prosilcev še vedno obstaja.

S tem je bila pritožba nemškega zunanjega ministrstva zoper odločitev upravnega sodišča v Berlinu uspešna, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Konkreten primer se je nanašal na nekdanjega visokega afganistanskega sodnika, njegovo ženo in njune štiri otroke, katerih vloga za vizum je bila zaradi vladne odločitve letos zavrnjena. Zunanje ministrstvo je to utemeljilo rekoč, da je bil sprejem v okviru programov začasno ustavljen.

Potem ko so se talibani leta 2021 vrnili na oblast, je Nemčija vzpostavila shemo za zagotavljanje zatočišča Afganistancem, ki so delali za nemške institucije ali so bili kako drugače ocenjeni kot zelo ogroženi zaradi preganjanja, vključno z aktivisti za človekove pravice in novinarji. Vendar je nova vlada, ki jo sestavljajo konservativna krščanska unija (CDU/CSU) in socialni demokrati (SPD), po nastopu položaja v začetku maja začasno ustavila program sprejema. Od takrat na stotine ljudi, vključno z omenjenim sodnikom, ki je vložil tožbo, čaka v Pakistanu, da zapusti državo.

V Nemčijo je sicer danes prvič od nastopa vlade kanclerja Friedricha Merza z letalom iz pakistanske prestolnice Islamabad prispelo približno 47 Afganistancev, katerih vloge so bile odobrene. Skupini Afganistancev z družinami je uspelo pridobiti vizume, potem ko so v Nemčiji vložili tožbo, s katero so uveljavili sprejem.

Vprašanje sprejema Afganistancev je v Nemčiji postalo še posebej pereče, potem ko so pakistanske oblasti v zadnjih mesecih začele deportirati Afganistance, ki so čakali na odhod v Nemčijo, nazaj v Afganistan, še navaja dpa.