Dobro leto dni zatem, ko je na območju Gaze začela veljati »prekinitev ognja« in je usodo palestinske enklave vzel v svoje roke samooklicani Odbor za mir, se genocid nadaljuje, izraelska vojska pa v zadnjih dneh med nenehnim kršenjem dogovora stopnjuje napade na civilno prebivalstvo in širi območje nadzora. Pod popolno izraelsko okupacijo je več kot 65 odstotkov Gaze.

Od začetka veljavnosti prekinitve ognja je bilo v Gazi ubitih več kot 1500 ljudi. V povprečju štirje na dan. Prebivalci Gaze – 90 odstotkov je še vedno notranje razseljenih, skoraj dve tretjini jih živi v šotoru – se bojijo nove izraelske ofenzive, ki je v kontekstu notranjepolitičnega dogajanja v Izraelu zelo mogoča.