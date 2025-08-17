V ospredju sestanka koalicije voljnih varnostna jamstva za Ukrajino

Voditelji Francije, Nemčije in Združenega kraljestva bodo danes gostili virtualno srečanje zaveznic Ukrajine v okviru t. i. koalicije voljnih. V ospredju naj bi bila med drugim razprava o varnostnih za jamstvih za Ukrajino v primeru mirovnega dogovora z Rusijo.

Srečanje, ki ga bodo koordinirali francoski predsednik Emmanuel Macron, nemški kancler Friedrich Merz in britanski premier Keir Starmer, naj bi se začelo ob 15. uri po srednjeevropskem času. Kdo vse bo na njem sodeloval, še ni znano.

Sestanek sledi dolgo pričakovanemu petkovemu srečanju ameriškega in ruskega predsednika Donalda Trumpa in Vladimirja Putina na Aljaski.

Voditelji več evropskih držav, Evropske komisije in Evropskega sveta so v skupni izjavi po srečanju pozdravili Trumpova prizadevanja za končanje vojne. Med drugim so poudarili, da bodo še naprej podpirali Ukrajino in da bo ta odločitve o svojem ozemlju sprejemala sama.

Pozdravili so tudi Trumpovo izjavo o ameriških varnostnih zagotovilih, pri čemer so izpostavili, da je koalicija voljnih pripravljena pri tem igrati aktivno vlogo.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bo v ponedeljek odpotoval v Washington na pogovor k Trumpu. Na dan Trumpovega srečanja s Putinom se je mudil v Londonu, kjer se je s Starmerjem pogovarjal prav o varnostnih jamstvih in pogojih za trajen mir. Kot je po srečanju dejal Starmer, je koalicija že pripravila izvedljive vojaške načrte za primer prekinitve ognja.

Koalicija voljnih je skupina okoli 30 držav, ki se je oblikovala na pobudo Pariza in Londona z namenom priprave načrta za podporo Ukrajini in nadzor spoštovanja morebitnega premirja.