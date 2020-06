V ozadju so najverjetneje Američani

Ni mogoče izključiti, da za vložitvijo obtožnice proti kosovskemu predsedniku Hashimu Thaçiju stojijo Evropejci, ker so sumili Američane, da pripravljajo umazano kupčijo. Kljub temu je bolj verjetno, da je ameriška administracija ocenila, da srečanje srbske in kosovske delegacije v Beli hiši ne bo obrodilo pričakovanih sadov.V ozadju bi lahko bil strah Evropejcev, da bo posebni odposlanec Donalda Trumpa za dialog med Beogradom in Prištino Richard Grenell na pogajanjih trgoval z razpustitvijo posebnega sodišča za vojne zločine na Kosovu v Haagu in amnestijo Hashima Thaçija. Po tem scenariju bi bila obtožnica proti Thaçiju, ...