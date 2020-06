V ozadju vsega ameriškega dogajanja je še vedno smrtonosni virus

Protest v St. Paulu, Minnesota. Foto Brandon Bell/AFP

Trumpovi avtogol

Virus pomaga demokratskemu predsedniškemu kandidatu Joeju Bidnu. Foto Jim Watson Afp

New York – Mladi in manj mladi­ nasprotniki republikanskega ameriškega predsednika verjamejo, da so z množičnimi lažnimi prijavami pokvarili njegovo prvo predvolilno zborovanje po koncu karantene. Kampanjaje za slabo udeležbo v oklahomski Tulsi raje obtožila lažnive medije, ki naj bi prestrašili ljudi s pretiranim poročanjem o protestih in nevarnostih covida-19. V ZDA se morda res dogajajo revolucije, je pa povsod še vedno ­v ozadju ­smrtonosen virus.Več kot 119.000 Američanov je umrlo zaradi covida-19, več kot dvema milijonoma so na testiranju potrdili okužbo. Nekatera prejšnja žarišča, kot je New York, počasi obvladujejo pandemijo, a se razgrevajo nova, Trump pa meni, da so ZDA v vodstvu po številu novih primerov le zaradi boljšega testiranja od drugih. Pri 25 milijonih opravljenih testov naj bi bilo jasno, da se bo pokazalo več primerov kot drugje – zato pravi, da je ukazal manj testiranja.Številni Američani dvomijo o takšnih razlagah. Število potrjenih primerov okužbe najhitreje narašča v zveznih državah, ki so vsaj delno odpravile karanteno še pred izpolnitvijo priporočil strokovnjakov po dvotedenskem upadanju primerov, zvezni politični in zdravstveni vrhovi pa še vedno le priporočajo nošenje zaščitne maske. Menijo, da te lahko zazibajo ljudi v lažen občutek varnosti ter nespoštovanje varnostne razdalje in drugih ukrepov, a statistični podatki kažejo drugače.Najmanj ena nedavna raziskava je zavrnila povezavo množičnih protestov po smrti temnopoltegaz zadnjim porastom okužb, saj naj bi tam, kjer so se dogajali, udeleženci bolj kot prej skrbeli za varnostno razdaljo in upoštevali tudi druge ukrepe. Drži pa tudi, da vsaj v New Yorku ne sprašujejo novih obolelih, ali so sodelovali na demonstracijah, zato ni izključeno, da večinoma mladi udeleženci ne bodo okužili drugih. Trump in številni republikanski guvernerji so vzeli v zakup tudi dogajanje v zveznih državah, na kar ne morejo vplivati, saj verjamejo, da bi bilo uničenje gospodarstva še večja nesreča od pandemije. Zato se bolj kot za popolno izkoreninjenje bolezni zavzemajo za nadzor nad boleznijo, čeprav se zavedajo, da lahko slaba zdravstvena podoba pokvari tudi prva pozitivna ­gospodarska znamenja Tudi zato Trumpova administracija in z njo vsi Američani upajo na skorajšnje odkritje cepiva. Generaliz operacije »warp speed«,­ ki poskuša pospešiti obračun s covidom-19, vidi velike možnosti za učinkovito cepivo še pred koncem leta. Ameriški krizni štab pripravlja vse za takojšnjo množično razdelitev cepiva, če bodo dokazali, da je varno. Tudi v ZDA se umrljivost za covidom-19 manjša, a so to vsaj delno pripisali večji zaščiti najbolj ogroženih skupin prebivalstva ter drugačni uporabi znanih zdravil in terapij. Žal strokovnjaki še ne morejo potrditi domnev nekaterih italijanskih zdravnikov, da virus izgublja moč in bo morda kmalu izginil.Pandemija močno vpliva tudi na ameriško politično dogajanje, in to ne le zaradi Trumpovih težav z vabljenjem ljudi na predvolilna zborovanja. Demokratski izzivaleclahko z izogibanjem javnim nastopom še naprej prikriva zdravstvene težave zaradi visoke starosti. V spletnih nastopih ne kaže nekdanje iskrivosti duha, javnomnenjske raziskave pa so pokazale, da mu izogibanje predvolilni tekmi ne škodi . S tem republikanskemu prvaku dopušča streljanje političnih avtogolov.Med njimi je tudi Trumpova nekonsistentnost do Kitajske, s katero je še sredi januarja podpisoval trgovinski dogovor. Če ga je to zaslepilo pred nevarnostmi novega koronavirusa, kot domnevajo mnogi, zdaj toliko bolj tolče po »kitajskem virusu« ali celo »kung fluju«, kar je za mnoge rasizem. Tudi na tej fronti je pričakovati nove zaplete, potem ko je Kitajska v nedeljo zaradi okužb zaposlenih ustavila uvoz ameriške perutnine iz multinacionalke Tyson Foods ter za nedaven izbruh bolezni v Pekingu obtožila zamrznjeno hrano iz Evrope.