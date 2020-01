V Pakistanu in Afganistanu zaradi močnega sneženja umrlo že 48 ljudi

PREBERITE TUDI :

Deček čisti sneg s strehe domače hiše. FOTO: Stringer Reuters

Močno sneženje in deževje sta v Afganistanu in Pakistanu zahtevala najmanj 48 smrtnih žrtev. Blokirane so številne ceste in odpovedani so vsi leti, tako da je življenje povsem obstalo. Najmanj dvajset ljudi je umrlo v različnih incidentih, ki so bili posledica dveh dni močnega sneženja in deževja v provinci Balučistan na jugozahodu Pakistana.Na odročnih goratih območjih ob meji z Afganistanom je medtem obtičalo več tisoč ljudi, saj so ceste zaradi snega neprevozne, so sporočile pristojne službe. Premier Balučistanaje na najhuje prizadetih območjih razglasil izredne razmere. Vojski je naročil, naj pomaga pri reševanju.New York Times poroča, da so se temperature v Kabulu spustile na minus 15 stopinj Celzija, prebivalci afganistanske prestolnice so imeli zaradi zasneženih cest ogromno težav v prometu.Pakistanski vremenoslovci napovedujejo, da se bo takšno vreme nadaljevalo do prihodnjega tedna. Najmanj sedem smrtnih žrtev pa so zahtevali z vremenom povezani incidenti v različnih delih jugovzhoda Afganistana, ki sta ga prav tako zajela sneženje in dež.