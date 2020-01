V Panami odkrili grob s sedmimi žrtvami eksorcizma

Ubili so jih, ker se niso spokorili za grehe

Eksorcizem je še vedno razširjen

Udeleženci tečaja za eksorciste v Vatikanu leta 2018. FOTO: Tony Gentile/Reuters

Po prijavi zaskrbljenih domačinov je policija v severozahodni panamski regiji Ngäbe-Buglé včeraj odkrila množični grob s sedmimi trupli. Noseča ženska in pet njenih otrok so bili domnevno žrtve eksorcističnih obredov lokalne verske sekte Nova božja luč, poroča britanski BBC.Policija je že prijela osumljence sedemkratnega umora, med katerimi je tudi oče umorjene noseče ženske, iz domnevnega ujetništva pa je osvobodila še petnajst ljudi, ki so bili po besedah preiskovalnega sodnikaprav tako žrtve grobih obredov izganjanja duhov. Člani sekte so jih zadrževali proti njihovi volji.Zločini so se dogajali na odmaknjenem območju kakšnih 250 kilometrov daleč od prestolnice Panama Cityja. Sodnik Baloyes je za medije dejal, da so se obredi opravljali v krogu vernikov, ljudi, iz katerih naj bi izganjali zle duhove, pa so grobo zlorabljali, in če se niso spokorili za svoje grehe, so jih ubili. Poškodbe in rane je imelo tudi petnajst osvobojenih ljudi, je potrdila policija.Sicer pa se eksorcizem kot za marsikoga sporna praksa zdravljenja ljudi, ki naj bi jih obsedli demoni, še zdaj izvaja med pripadniki krščanske in islamske veroizpovedi. Zle duhove izganjajo tudi iz prostorov in predmetov, seveda pa eksorcisti velikih cerkva tega ne počnejo na tako skrajen način, kot so to počeli pripadniki panamske sekte. V Katoliški cerkvi se z eksorcizmom ukvarjajo posebej usposobljeni duhovniki – v Vatikanu je na primer leta 2018 na redni letni tečaj eksorcizma prišlo 250 duhovnikov iz petdesetih držav –, ki zle duhove izganjajo z molitvami, citati iz biblije, risanjem križa nad »obsedenim« in s škropljenem z blagoslovljeno vodo. Pri tem obravnavano osebo lahko tudi zvežejo.