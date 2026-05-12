V Pekingu upajo na trajno premirje v najmanj dveh vojnah

Pogovori ameriškega in kitajskega predsednika se bodo vrteli okoli trgovinskih odnosov in krize na Bližnjem vzhodu.

Kitajski protokol ni nikoli pokazal smisla za humor, kadar je izbiral darila za tuje voditelje držav, ki so prišli na uradni obisk. Darilo, kot je kristalna žoga za ameriški nogomet, ki jo je ameriški državni sekretar Marco Rubio prejšnji teden podaril papežu Leonu XIV., denimo, ne bi prišlo v poštev. Določena simbolika bo gotovo tudi v tistem, kar bo Xi Jinping ta teden podaril Donaldu Trumpu, in če papež ameriškemu zunanjemu ministru ne bi odgovoril z nalivnim peresom, izdelanim iz oljčnega lesa, kar je pravzaprav napeljevalo na oljčno vejico miru, bi morda tudi urad kitajskega predsednika pripravil nekaj, kar bi simbolično pozivalo h koncu vojn in vrnitvi miru. Kitajska je včeraj objavila, da ameriški predsednik prihaja na uradni obisk na povabilo kitajskega predsednika Xi Jinpinga, a ...