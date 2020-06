FOTO:V Pekingu v strahu pred drugim valom znova karantena in zaprte šole

Vrnitev karantene

V Pekingu so odpovedali 1255 današnjih letov. FOTO: Carlos Garcia Rawlins/Reuters

Območje karantene v pekinski četrti Fengtai. Prejem najnujnejšega čez bodečo žico. FOTO: Thomas Peter/Reuters

Nov vir okužb tržnica, ki skrbi za 80 odstotkov potreb prebivalcev Pekinga

Prebivalci območja ob tržnici Xinfadi in tisti, ki so jo obiskali, v vrsti za testiranje na okužbo z novim koronavirusom. FOTO: Noel Celis/AFP

FOTO: Thomas Peter/Reuters

V Pekingu so za včerajšnji dan potrdili 31 novih okužb, s katerimi je število novih primerov, odkritih od minulega četrtka, zraslo na 137. Gre za najvišje številke vse od začetka februarja, zaradi njih življenja več milijonov ljudi v kitajski prestolnici znova odmerjajo vladni ukrepi, usmerjeni v preprečevanje širšega razmaha okužb.Kot poroča Reuters, je oblast v Pekingu že včeraj razglasila drugo stopnjo nevarnosti, ki je na štiristopenjski shemi druga najvišja, pri čemer je bila kitajska prestolnica na tretji stopnji le kratek čas. S prejšnje druge stopnje na tretjo je namreč napredovala pred le desetimi dnevi. Pred zdajšnjim izbruhom sicer na območju Pekinga kar 57 dni niso potrdili notranjega prenosa virusa.Oblast je ob ponovnem izbruhu okužb 27 mestnih četrti razglasila za območje srednje stopnje nevarnosti okužb, četrt s tržnico mesa, zelenjave in sadja Xinfadi, ki so jo prepoznali kot vir novih okužb, pa za območje z visoko stopnjo nevarnosti. Na tem območju, ki obsega 29 sosesk, življenje ljudi znova poteka v karanteni.Oblast je znova omejila letalske lete in odhode iz Pekinga, od danes so povsod po prestolnici znova zaprti vrtci, šole in univerze. Avtocest in cest še niso zaprli, prav tako oblast še ni odredila zaprtja tovarn, znova pa so natančnemu nadzoru podvrženi prihodi in odhodi iz 21-milijonskega mesta. Prebivalci srednje in visoko ogroženih območij Pekinga mesta ne smejo zapustiti, ostali pa le ob predhodnem negativnem testu na okužbo. Pri čemer lahko v prestolnici testirajo okoli 90.000 ljudi na dan.Kot poroča Reuters, so na glavnem mednarodnem letališču odpovedali okoli polovico prihodov letal in okoli 40 odstotkov odhodov. Večinoma gre za domače linije. Skupaj so v Pekingu odpovedali 1255 današnjih letov. In četudi železniških prevozov uradno niso odpovedali, so tudi na železnici napovedali, da bodo tistim kupcem vozovnic do Pekinga ali iz njega, ki so nakupe opravili do včeraj zvečer, denar povrnili.Omenjena tržnica Xinfadi, ki je vir zadnjih okužb, se nahaja na jugozahodu Pekinga in je po obsegu ogromna, neprimerno obsežnejša od tiste v Wuhanu, ki so jo prepoznali kot prvi vir okužb na Kitajskem, ki so se nato razmahnile v svetovno pandemijo. Na njej dnevno prodajo na tisoče ton mesa, sadja in zelenjave oziroma zadostijo kar okoli 80 odstotkom potreb Pekinžanov po tovrstnem blagu. Na tržnici dela okoli 8000 delavcev, ki so zdaj v karanteni.Četudi je po mnenju oblasti tokratno žarišče v Pekingu lažje obvladljivo od prvega v Wuhanu, o novih okužbah, povezanih s tržnico Xinfadi, poročajo tudi iz kitajskih provinc Hebei, Liaoning, Sečuan in Žedžiang. V provinci Heilongjiang so se odzvali z ukrepom, da bodo vsem, ki so bili v stiku s to tržnico ali pa so bili v Pekingu na območjih srednjega ali visokega tveganja za okužbo, odredili 21 dni karantene.Vsem drugim, ki bodo pripotovali iz Pekinga, pa bodo naložili tri dni nadzorovane karantene in zatem dva tedna samoizolacije. Tudi na območju Macaua vse tiste, ki so obiskali Peking, čaka dvotedenska karantena.