V Peruju novi protesti in zahteve po odstopu predsednice

V Peruju so v torek zvečer znova potekali protesti, medtem ko se poslancem v parlamentu ni uspelo dogovoriti o izvedbi predčasnih volitev. S tem bi izpolnili eno glavnih zahtev protestnikov, ki ob vsesplošni politični krizi v državi skoraj vsakodnevno demonstrirajo že od začetka decembra, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V perujski prestolnici Lima so v torek zvečer izbruhnili novi spopadi med protestniki in policijo. Protestniki zahtevajo predčasne volitve in odstop predsednice Dine Boluarte, ki je položaj prevzela po odstavitvi nekdanjega predsednika Pedra Castilla.

Perujski poslanci so sicer že prejšnji mesec odločili, da bodo splošne volitve namesto leta 2026 potekale predčasno, to je aprila 2024. Zaradi nadaljevanja protestov je Boluartejeva v petek pozvala parlament, naj predčasne volitve razpiše za december, s čimer bi izpolnili eno glavnih zahtev protestnikov, kar pa so poslanci dvakrat zavrnili.

V torek je nato o tem vprašanju znova potekala razprava brez zaključka, medtem pa so se številni ljudje znova zbrali v središču Lime, le nekaj ulic od poslopja parlamenta, skandirali protivladna gesla in nosili transparente z napisom »Dina naj takoj odstopi«.